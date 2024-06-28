Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 28.06.2024 (обновлено: 15:00 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/kontraktniki-1956099846.html
Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников - РИА Новости, 28.06.2024
Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту в зоне СВО, документ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:51
2024-06-28T15:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_8a4d1163f31043d8d5c578984d5ce399.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту в зоне СВО, документ опубликован на портале правовой информации.&quot;Установить военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в специальной военной операции, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, которая была назначена в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. Nº 4468-1 &lt;...&gt; и выплата которой приостановлена в соответствии с частью второй статьи 6 названного закона, дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет&quot;, — говорится в тексте.Как уточняется, эти средства проиндексируют с учетом увеличения пенсии после приостановления ее выплаты.Согласно указу, компенсацию могут получить:
https://ria.ru/20240520/makhachkala-1947192906.html
https://ria.ru/20240520/simonyan-1947078128.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_20:0:2457:1828_1920x0_80_0_0_9005b4f40d7851f6f23be095fbd99bcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту в зоне СВО, документ опубликован на портале правовой информации.
«

"Установить военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в специальной военной операции, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, которая была назначена в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. Nº 4468-1 <...> и выплата которой приостановлена в соответствии с частью второй статьи 6 названного закона, дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет", — говорится в тексте.

Махачкала, Дагестан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Махачкале установили дополнительную выплату для контрактников в зоне СВО
20 мая, 14:02
Как уточняется, эти средства проиндексируют с учетом увеличения пенсии после приостановления ее выплаты.
Согласно указу, компенсацию могут получить:
  • военнослужащие, выведенные из состава воинской части (подразделения) для восстановления боевой способности или направленные для обучения (подготовки, переподготовки) по военно-учетным специальностям. В этом случае выплаты рассчитаны на срок до трех месяцев;
  • военнослужащие, непрерывно находящиеся на стационарном лечении, в отпуске по болезни или признанные временно не годными к военной службе. Срок выплат — не более одного месяца;
  • военнослужащие, находящиеся в основном отпуске, компенсация для них рассчитана максимум на 30 суток;
  • военнослужащие, которых направили в служебные командировки из районов выполнения задач спецоперации для получения вооружения и военной техники, боеприпасов, горючего, смазочных материалов, продовольствия и другого имущества, ремонта оружия и техники, эвакуации раненых и больных, сопровождения и доставки тел погибших военнослужащих и граждан, включая тех, кто состоял в добровольческих формированиях. Срок выплат — не более десяти суток.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Симоньян рассказала о проблеме, волнующей офицеров в зоне спецоперации
20 мая, 02:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала