https://ria.ru/20240628/kontraktniki-1956099846.html

Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников - РИА Новости, 28.06.2024

Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту в зоне СВО, документ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:51

2024-06-28T13:51

2024-06-28T15:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту в зоне СВО, документ опубликован на портале правовой информации."Установить военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в специальной военной операции, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, которая была назначена в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. Nº 4468-1 <...> и выплата которой приостановлена в соответствии с частью второй статьи 6 названного закона, дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет", — говорится в тексте.Как уточняется, эти средства проиндексируют с учетом увеличения пенсии после приостановления ее выплаты.Согласно указу, компенсацию могут получить:

https://ria.ru/20240520/makhachkala-1947192906.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, россия