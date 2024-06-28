https://ria.ru/20240628/konkurs-1956107221.html

Во Всероссийском молодежном конкурсе победили 17 пермских проектов

Во Всероссийском молодежном конкурсе победили 17 пермских проектов - РИА Новости, 28.06.2024

Во Всероссийском молодежном конкурсе победили 17 пермских проектов

Объявлены итоги первого сезона Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежь.Гранты, из Пермского края победителями были признаны 17 проектов,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:10

2024-06-28T14:10

2024-06-28T14:10

пермский край

дмитрий махонин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Объявлены итоги первого сезона Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежь.Гранты, из Пермского края победителями были признаны 17 проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Победители молодежного конкурса смогли привлечь финансирование на общую сумму более 7,9 миллиона рублей. С помощью этих денег юные жители Пермского края смогут реализовать свои инициативы, включая создание лаборатории инженерных навыков, центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, фестиваля самодельных летательных аппаратов, культурно-образовательную экспедицию в Пыскор, иммерсивные экскурсии и многое другое. В пресс-службе подчеркнули, что всего на конкурс от Пермского края поступило 342 заявки. Прикамье заняло 27 место по сумме привлеченных средств. Среди регионов Приволжского федерального округа регион оказался шестым по числу выигранных заявок и 17 место по России. Наиболее популярными номинациями среди участников стали направления: #будь_здоров, #вдохновляй, #родные_любимые и #создавай_возможности. Ранее губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что регион заинтересован в поддержке инициатив молодых и активных людей Прикамья. Они направлены на решение важных социальных вопросов, образование и самореализацию молодежи, организацию ее досуга. "Важно, чтобы школьники, студенты и представители рабочей молодежи могли проявить свои способности и таланты, применить их в родном регионе и реализовать собственные проекты. Грантовая поддержка во многом этому способствует", – цитирует пресс-служба Махонина. В рамках подготовки к первому сезону особое внимание было уделено молодежным проектным командам. Месяц Агентство по делам молодежи Пермского края, Региональный молодежный центр и сообщество экспертов "Росмолодежь.Гранты" проводили выездные проектные школы. Также специалисты по работе с молодежью в муниципалитетах провели свыше 130 консультаций для участников, помогая им в подготовке заявок. С помощью этих акций удалось привлечь порядка 3 тысяч человек.

https://ria.ru/20240619/predprinimateli-1954018760.html

https://ria.ru/20240610/instrumenty-1952034299.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)