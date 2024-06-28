https://ria.ru/20240628/komissiya-1956088769.html

Эксперт: потребители могут перейти в банки, где нет комиссии за оплату ЖКУ

Эксперт: потребители могут перейти в банки, где нет комиссии за оплату ЖКУ - РИА Новости, 28.06.2024

Эксперт: потребители могут перейти в банки, где нет комиссии за оплату ЖКУ

Рост тарифов на ЖКУ может побудить потребителей коммунальных услуг оплачивать их через банки, которые не берут комиссию за такие операции, считает руководитель... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:22

2024-06-28T13:22

2024-06-28T13:22

банки

россия

жкх

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рост тарифов на ЖКУ может побудить потребителей коммунальных услуг оплачивать их через банки, которые не берут комиссию за такие операции, считает руководитель продукта "Платежи ЖКХ" Т-Банка Антон Ломакин. Он напомнил, что с 1 июля в большинстве регионов произойдет плановая индексация тарифов на коммунальные услуги, рост составит от 4 до 15% в зависимости от региона. При этом речь идет о тарифах именно на коммунальные услуги ― то есть, электроэнергию, водоснабжение, газоснабжение, но не о тарифах за содержание и ремонт жилья. "Увеличение тарифов приведет к росту среднего чека при оплате коммунальных услуг, а значит, и к росту суммы, которую клиенты платят в качестве комиссии за оплату ЖКУ. По данным проведенного нами опроса большинство россиян (77%) оплачивают услуги ЖКХ онлайн через мобильное приложение банка. С 1 мая нет ограничений за переводы между своими счетами в разных банках, что позволяет переводить до 30 миллионов рублей между своими счетами без комиссии. Поэтому можно предположить, что россияне будут предпочитать для оплаты коммунальных услуг те банки, в которых нет комиссии за оплату ЖКУ", - привели в банке слова Ломакина. Кроме того, добавил он, также с 1 июля вступает в силу закон, отменяющий банковские комиссии при оплате ЖКУ для физических лиц, нуждающихся в социальной поддержке. Согласно распоряжению правительства РФ мера относится к многодетным родителям, пенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий, а также членам семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. "Та комиссия, которую больше не будут платить льготники, может быть переложена на поставщиков услуг ― ресурсоснабжающие (РСО), управляющие организации (УО) и так далее. Решением для РСО и УО с целью сохранить их доходы также может стать переход на договоры с банками, которые и до этого не брали комиссию за оплату услуг ЖКХ", - считает Ломакин.

https://ria.ru/20240606/karty-1951184564.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

банки, россия, жкх, т-банк (ао «тинькофф банк»)