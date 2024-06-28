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После ЧП с поездом в Коми в больницах остаются 14 пострадавших - РИА Новости, 28.06.2024
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17:28 28.06.2024 (обновлено: 17:44 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/komi-1956181424.html
После ЧП с поездом в Коми в больницах остаются 14 пострадавших
После ЧП с поездом в Коми в больницах остаются 14 пострадавших - РИА Новости, 28.06.2024
После ЧП с поездом в Коми в больницах остаются 14 пострадавших
Четырнадцать человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми, находятся в больницах, в том числе четыре ребенка, сообщил журналистам помощник министра... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:28
2024-06-28T17:44
происшествия
сход пассажирского поезда с рельс в коми
республика коми
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Четырнадцать человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми, находятся в больницах, в том числе четыре ребенка, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В больницах находятся 14 пострадавших в республике Коми, в том числе четыре ребенка", - сказал Кузнецов.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли три человека, пострадали 10 человек.РЖД в пятницу сообщили, что движение на участке в Коми, где с рельсов сошли пассажирские вагоны, полностью восстановлено, все задержанные поезда вводятся в график.
https://ria.ru/20240627/zhitel-1955934055.html
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республика коми
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происшествия, сход пассажирского поезда с рельс в коми, республика коми
Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Республика Коми
После ЧП с поездом в Коми в больницах остаются 14 пострадавших

После схода поезда с рельсов в Коми в больницах остаются 14 пострадавших

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Четырнадцать человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми, находятся в больницах, в том числе четыре ребенка, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"В больницах находятся 14 пострадавших в республике Коми, в том числе четыре ребенка", - сказал Кузнецов.
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Пассажир сошедшего с рельсов поезда рассказал, как помогал пострадавшим
27 июня, 18:52
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли три человека, пострадали 10 человек.
РЖД в пятницу сообщили, что движение на участке в Коми, где с рельсов сошли пассажирские вагоны, полностью восстановлено, все задержанные поезда вводятся в график.
Специальные службы Словакии на месте ЧП - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Число погибших в ДТП с поездом в Словакии выросло до семи
Вчера, 10:28
 
ПроисшествияСход пассажирского поезда с рельс в КомиРеспублика Коми
 
 
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