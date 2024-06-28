https://ria.ru/20240628/komi-1956181424.html
После ЧП с поездом в Коми в больницах остаются 14 пострадавших
После ЧП с поездом в Коми в больницах остаются 14 пострадавших - РИА Новости, 28.06.2024
После ЧП с поездом в Коми в больницах остаются 14 пострадавших
Четырнадцать человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми, находятся в больницах, в том числе четыре ребенка, сообщил журналистам помощник министра... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:28
2024-06-28T17:28
2024-06-28T17:44
происшествия
сход пассажирского поезда с рельс в коми
республика коми
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Четырнадцать человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми, находятся в больницах, в том числе четыре ребенка, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В больницах находятся 14 пострадавших в республике Коми, в том числе четыре ребенка", - сказал Кузнецов.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли три человека, пострадали 10 человек.РЖД в пятницу сообщили, что движение на участке в Коми, где с рельсов сошли пассажирские вагоны, полностью восстановлено, все задержанные поезда вводятся в график.
https://ria.ru/20240627/zhitel-1955934055.html
https://ria.ru/20240628/dtp-1956039029.html
республика коми
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сход пассажирского поезда с рельс в коми, республика коми
Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Республика Коми
После ЧП с поездом в Коми в больницах остаются 14 пострадавших
После схода поезда с рельсов в Коми в больницах остаются 14 пострадавших