https://ria.ru/20240628/komi-1956181424.html

После ЧП с поездом в Коми в больницах остаются 14 пострадавших

После ЧП с поездом в Коми в больницах остаются 14 пострадавших - РИА Новости, 28.06.2024

После ЧП с поездом в Коми в больницах остаются 14 пострадавших

Четырнадцать человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми, находятся в больницах, в том числе четыре ребенка, сообщил журналистам помощник министра... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:28

2024-06-28T17:28

2024-06-28T17:44

происшествия

сход пассажирского поезда с рельс в коми

республика коми

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Четырнадцать человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми, находятся в больницах, в том числе четыре ребенка, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В больницах находятся 14 пострадавших в республике Коми, в том числе четыре ребенка", - сказал Кузнецов.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли три человека, пострадали 10 человек.РЖД в пятницу сообщили, что движение на участке в Коми, где с рельсов сошли пассажирские вагоны, полностью восстановлено, все задержанные поезда вводятся в график.

https://ria.ru/20240627/zhitel-1955934055.html

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республика коми

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сход пассажирского поезда с рельс в коми, республика коми