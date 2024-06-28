В Кемерово пособнику в покушении на убийство адвоката дали срок
Житель Приморья получил 11 лет колонии за покушение на убийство адвоката
Зал суда. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 28 июн – РИА Новости. Житель Приморского края, помогавший в покушении на убийство адвоката в Кемерово, приговорен к 11 годам колонии особого режима, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
По версии следствия, осенью 2019 года житель Приморского края предложил жителю Находки заработать, пояснив, что о тонкостях работы он узнает в Красноярске. Мужчина отправился в указанный регион, где ему разъяснили, что за 10 тысяч долларов он должен убить человека в Кемерово. Мужчина согласился.
По договоренности с организатором убийства фигурант перевез из Москвы на попутном автомобиле оружие и боеприпасы в Кемерово, где передал исполнителю, который вел наблюдение за 43-летним сопредседателем коллегии адвокатов. 6 ноября 2019 года исполнитель убийства выстрелил в выходившего из здания адвоката и попытался скрыться, но был задержан на месте преступления очевидцами.
Отмечается, что со следствием мужчина не сотрудничал. Организатор покушения скрылся и был объявлен международный розыск, по ходатайству следователя судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В соответствии с вердиктом присяжных заседателей суд приговорил осужденного к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", – сообщили в ведомстве.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).