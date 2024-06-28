Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово пособнику в покушении на убийство адвоката дали срок - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/koloniya-1956151420.html
В Кемерово пособнику в покушении на убийство адвоката дали срок
В Кемерово пособнику в покушении на убийство адвоката дали срок - РИА Новости, 28.06.2024
В Кемерово пособнику в покушении на убийство адвоката дали срок
Житель Приморского края, помогавший в покушении на убийство адвоката в Кемерово, приговорен к 11 годам колонии особого режима, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:17
2024-06-28T16:17
происшествия
кемерово
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
КЕМЕРОВО, 28 июн – РИА Новости. Житель Приморского края, помогавший в покушении на убийство адвоката в Кемерово, приговорен к 11 годам колонии особого режима, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. По версии следствия, осенью 2019 года житель Приморского края предложил жителю Находки заработать, пояснив, что о тонкостях работы он узнает в Красноярске. Мужчина отправился в указанный регион, где ему разъяснили, что за 10 тысяч долларов он должен убить человека в Кемерово. Мужчина согласился. По договоренности с организатором убийства фигурант перевез из Москвы на попутном автомобиле оружие и боеприпасы в Кемерово, где передал исполнителю, который вел наблюдение за 43-летним сопредседателем коллегии адвокатов. 6 ноября 2019 года исполнитель убийства выстрелил в выходившего из здания адвоката и попытался скрыться, но был задержан на месте преступления очевидцами. Отмечается, что со следствием мужчина не сотрудничал. Организатор покушения скрылся и был объявлен международный розыск, по ходатайству следователя судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "В соответствии с вердиктом присяжных заседателей суд приговорил осужденного к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", – сообщили в ведомстве. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).
https://ria.ru/20240426/krabovyy_korol-1942393578.html
https://ria.ru/20240627/storonnik-1955731480.html
кемерово
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, россия, приморский край
Происшествия, Кемерово, Россия, Приморский край
В Кемерово пособнику в покушении на убийство адвоката дали срок

Житель Приморья получил 11 лет колонии за покушение на убийство адвоката

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Зал суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 28 июн – РИА Новости. Житель Приморского края, помогавший в покушении на убийство адвоката в Кемерово, приговорен к 11 годам колонии особого режима, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
По версии следствия, осенью 2019 года житель Приморского края предложил жителю Находки заработать, пояснив, что о тонкостях работы он узнает в Красноярске. Мужчина отправился в указанный регион, где ему разъяснили, что за 10 тысяч долларов он должен убить человека в Кемерово. Мужчина согласился.
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
"Крабовому королю" Кану заочно вынесли приговор за организацию убийства
26 апреля, 03:15
По договоренности с организатором убийства фигурант перевез из Москвы на попутном автомобиле оружие и боеприпасы в Кемерово, где передал исполнителю, который вел наблюдение за 43-летним сопредседателем коллегии адвокатов. 6 ноября 2019 года исполнитель убийства выстрелил в выходившего из здания адвоката и попытался скрыться, но был задержан на месте преступления очевидцами.
Отмечается, что со следствием мужчина не сотрудничал. Организатор покушения скрылся и был объявлен международный розыск, по ходатайству следователя судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В соответствии с вердиктом присяжных заседателей суд приговорил осужденного к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", – сообщили в ведомстве.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Сторонник Навального получил 16 лет колонии за убийство девушки
27 июня, 01:18
 
ПроисшествияКемеровоРоссияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала