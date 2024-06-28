https://ria.ru/20240628/khusity-1956242493.html

СМИ: хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях

СМИ: хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях - РИА Новости, 28.06.2024

СМИ: хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T23:32

2024-06-28T23:32

2024-06-28T23:32

в мире

йемен

красное море

средиземное море

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление движения. "Йеменская военизированная группировка хуситы заявила, что в пятницу нанесла удары по четырем судам в Красном и Средиземном морях", - говорится в сообщении агентства. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240602/khusity-1949946038.html

йемен

красное море

средиземное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, йемен, красное море, средиземное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году