https://ria.ru/20240628/khusity-1956242493.html
СМИ: хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях
СМИ: хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях - РИА Новости, 28.06.2024
СМИ: хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T23:32
2024-06-28T23:32
2024-06-28T23:32
в мире
йемен
красное море
средиземное море
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление движения. "Йеменская военизированная группировка хуситы заявила, что в пятницу нанесла удары по четырем судам в Красном и Средиземном морях", - говорится в сообщении агентства. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240602/khusity-1949946038.html
йемен
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, красное море, средиземное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Красное море, Средиземное море, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях
Рейтер: хуситы заявили, что атаковали четыре судна в Красном и Средиземном морях