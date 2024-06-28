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СМИ: хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях - РИА Новости, 28.06.2024
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23:32 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/khusity-1956242493.html
СМИ: хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях
СМИ: хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях - РИА Новости, 28.06.2024
СМИ: хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T23:32
2024-06-28T23:32
в мире
йемен
красное море
средиземное море
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление движения. "Йеменская военизированная группировка хуситы заявила, что в пятницу нанесла удары по четырем судам в Красном и Средиземном морях", - говорится в сообщении агентства. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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в мире, йемен, красное море, средиземное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Красное море, Средиземное море, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях

Рейтер: хуситы заявили, что атаковали четыре судна в Красном и Средиземном морях

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление движения.
«
"Йеменская военизированная группировка хуситы заявила, что в пятницу нанесла удары по четырем судам в Красном и Средиземном морях", - говорится в сообщении агентства.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море
2 июня, 00:23
 
В миреЙеменКрасное мореСредиземное мореАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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