https://ria.ru/20240628/khimki-1956199236.html

Глава Химок Волошин вручил аттестаты выпускникам

Глава Химок Волошин вручил аттестаты выпускникам - РИА Новости, 28.06.2024

Глава Химок Волошин вручил аттестаты выпускникам

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной вручил аттестаты выпускникам школы №30, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:21

2024-06-28T18:21

2024-06-28T18:21

химки

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956198467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26a60bb47c73dbb20fead71c7fd283e6.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной вручил аттестаты выпускникам школы №30, сообщает пресс-служба администрации округа. В этом году обучение здесь завершили 33 одиннадцатиклассника, четверо из которых являются медалистами. "Дорогие ребята, учитесь, трудитесь и добивайтесь успехов. Мы верим в вас. Вы – будущее округа, региона, страны" — приводит пресс-служба слова Волошина. В свою очередь, Роднина пожелала выпускникам добиваться тех результатов, которые они ставят перед собой и всегда идти к намеченной цели. "Конечно, благодарность педагогам, которые вкладывают частичку души в каждого ребенка", — сказала Роднина. Школа №30 является региональной площадкой всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы". Ученики ежегодно представляют муниципалитет на региональном и федеральном уровне всероссийской олимпиады. По данным пресс-службы, в 2024 году здесь заработал школьный кинотеатр, также ученики вместе с педагогами продолжают развивать и пополнять экспонатами музей боевой славы, помогают бойцам СВО. Всего в 2024 году в Химках — более 1,1 тысячи выпускников 11 классов.

https://ria.ru/20240628/khimki-1956188421.html

https://ria.ru/20240628/khimki-1956134241.html

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки)