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Глава Химок Волошин вручил аттестаты выпускникам - РИА Новости, 28.06.2024
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18:21 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/khimki-1956199236.html
Глава Химок Волошин вручил аттестаты выпускникам
Глава Химок Волошин вручил аттестаты выпускникам - РИА Новости, 28.06.2024
Глава Химок Волошин вручил аттестаты выпускникам
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной вручил аттестаты выпускникам школы №30, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:21
2024-06-28T18:21
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной вручил аттестаты выпускникам школы №30, сообщает пресс-служба администрации округа. В этом году обучение здесь завершили 33 одиннадцатиклассника, четверо из которых являются медалистами. "Дорогие ребята, учитесь, трудитесь и добивайтесь успехов. Мы верим в вас. Вы – будущее округа, региона, страны" — приводит пресс-служба слова Волошина. В свою очередь, Роднина пожелала выпускникам добиваться тех результатов, которые они ставят перед собой и всегда идти к намеченной цели. "Конечно, благодарность педагогам, которые вкладывают частичку души в каждого ребенка", — сказала Роднина. Школа №30 является региональной площадкой всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы". Ученики ежегодно представляют муниципалитет на региональном и федеральном уровне всероссийской олимпиады. По данным пресс-службы, в 2024 году здесь заработал школьный кинотеатр, также ученики вместе с педагогами продолжают развивать и пополнять экспонатами музей боевой славы, помогают бойцам СВО. Всего в 2024 году в Химках — более 1,1 тысячи выпускников 11 классов.
https://ria.ru/20240628/khimki-1956188421.html
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химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)

Глава Химок Волошин вручил аттестаты выпускникам

© Фото : Администрация городского округа Химки Глава Химок Волошин вручил аттестаты выпускникам
 Глава Химок Волошин вручил аттестаты выпускникам - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Администрация городского округа Химки
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной вручил аттестаты выпускникам школы №30, сообщает пресс-служба администрации округа.
В этом году обучение здесь завершили 33 одиннадцатиклассника, четверо из которых являются медалистами.
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"Дорогие ребята, учитесь, трудитесь и добивайтесь успехов. Мы верим в вас. Вы – будущее округа, региона, страны" — приводит пресс-служба слова Волошина.
В свою очередь, Роднина пожелала выпускникам добиваться тех результатов, которые они ставят перед собой и всегда идти к намеченной цели.
"Конечно, благодарность педагогам, которые вкладывают частичку души в каждого ребенка", — сказала Роднина.
Школа №30 является региональной площадкой всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы". Ученики ежегодно представляют муниципалитет на региональном и федеральном уровне всероссийской олимпиады.
По данным пресс-службы, в 2024 году здесь заработал школьный кинотеатр, также ученики вместе с педагогами продолжают развивать и пополнять экспонатами музей боевой славы, помогают бойцам СВО.
Всего в 2024 году в Химках — более 1,1 тысячи выпускников 11 классов.
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ХимкиДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
 
 
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