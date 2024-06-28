https://ria.ru/20240628/khimki-1956188421.html
Итоги голосования за название новой ж/д станции подведут в Химках
Итоги голосования за название новой ж/д станции подведут в Химках - РИА Новости, 28.06.2024
Итоги голосования за название новой ж/д станции подведут в Химках
Итоги голосования за название новой железнодорожной станции вблизи жилых комплексов "Солнечная система" и "Две столицы" подведут в Химках, сообщает пресс-служба РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:51
2024-06-28T17:51
2024-06-28T17:51
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956186799_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_784da77435ef1be2579c09e10477c617.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Итоги голосования за название новой железнодорожной станции вблизи жилых комплексов "Солнечная система" и "Две столицы" подведут в Химках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Голосование продлится до 9 июля. О ходе голосования в рамках общегородского совещания главе муниципалитета Дмитрию Волошину доложил первый заместитель Родион Левочка. "Платформу планируется возвести в непосредственной близости от монумента "Противотанковые ежи". Жителям предложили выбрать один из шести вариантов: "Монумент", "Химки – 2", "ул. Германа Титова", "Новые Химки", "Ленинградское шоссе" и "Две Столицы". К работам по строительству станции планируется приступить в 2025 году", – цитирует пресс-служба Левочку. Новая станция поможет улучшить транспортную доступность в новых и старых Химках. Она будет расположена между торговым центром "МЕГА", жилыми комплексами "Солнечная система" и "Две столицы". Также в ходе совещания Левочка рассказал о выполненных работах по установке, модернизации и реконструкции опор освещения в рамках концессионного соглашения. Специалисты реконструировали более 6,2 тысячи светильников. Всего в этом году в разных микрорайонах Химок обновят более 13 тысяч светильников. Проголосовать может любой желающий на региональном портале госуслуг.
https://ria.ru/20240628/khimki-1956134241.html
https://ria.ru/20240610/obkhod-1952040062.html
химки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956186799_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_5e03c1bf4d3f9397cac79039c8a77eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Итоги голосования за название новой железнодорожной станции вблизи жилых комплексов "Солнечная система" и "Две столицы" подведут в Химках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Голосование продлится до 9 июля. О ходе голосования в рамках общегородского совещания главе муниципалитета Дмитрию Волошину
доложил первый заместитель Родион Левочка.
"Платформу планируется возвести в непосредственной близости от монумента "Противотанковые ежи". Жителям предложили выбрать один из шести вариантов: "Монумент", "Химки – 2", "ул. Германа Титова
", "Новые Химки", "Ленинградское шоссе" и "Две Столицы". К работам по строительству станции планируется приступить в 2025 году", – цитирует пресс-служба Левочку.
Новая станция поможет улучшить транспортную доступность в новых и старых Химках. Она будет расположена между торговым центром "МЕГА", жилыми комплексами "Солнечная система" и "Две столицы".
Также в ходе совещания Левочка рассказал о выполненных работах по установке, модернизации и реконструкции опор освещения в рамках концессионного соглашения. Специалисты реконструировали более 6,2 тысячи светильников. Всего в этом году в разных микрорайонах Химок обновят более 13 тысяч светильников.
Проголосовать может любой желающий на региональном портале госуслуг.