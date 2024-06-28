https://ria.ru/20240628/khimki-1956188421.html

Итоги голосования за название новой ж/д станции подведут в Химках

Итоги голосования за название новой ж/д станции подведут в Химках - РИА Новости, 28.06.2024

Итоги голосования за название новой ж/д станции подведут в Химках

Итоги голосования за название новой железнодорожной станции вблизи жилых комплексов "Солнечная система" и "Две столицы" подведут в Химках, сообщает пресс-служба РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:51

2024-06-28T17:51

2024-06-28T17:51

химки

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Итоги голосования за название новой железнодорожной станции вблизи жилых комплексов "Солнечная система" и "Две столицы" подведут в Химках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Голосование продлится до 9 июля. О ходе голосования в рамках общегородского совещания главе муниципалитета Дмитрию Волошину доложил первый заместитель Родион Левочка. "Платформу планируется возвести в непосредственной близости от монумента "Противотанковые ежи". Жителям предложили выбрать один из шести вариантов: "Монумент", "Химки – 2", "ул. Германа Титова", "Новые Химки", "Ленинградское шоссе" и "Две Столицы". К работам по строительству станции планируется приступить в 2025 году", – цитирует пресс-служба Левочку. Новая станция поможет улучшить транспортную доступность в новых и старых Химках. Она будет расположена между торговым центром "МЕГА", жилыми комплексами "Солнечная система" и "Две столицы". Также в ходе совещания Левочка рассказал о выполненных работах по установке, модернизации и реконструкции опор освещения в рамках концессионного соглашения. Специалисты реконструировали более 6,2 тысячи светильников. Всего в этом году в разных микрорайонах Химок обновят более 13 тысяч светильников. Проголосовать может любой желающий на региональном портале госуслуг.

https://ria.ru/20240628/khimki-1956134241.html

https://ria.ru/20240610/obkhod-1952040062.html

химки

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки)