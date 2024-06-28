https://ria.ru/20240628/kharris-1956143290.html

Американский стратег назвала возможного кандидата на замену Байдена

Американский стратег назвала возможного кандидата на замену Байдена - РИА Новости, 28.06.2024

Американский стратег назвала возможного кандидата на замену Байдена

Стратег Демократической партии США Терин Бонд на фоне провала президента Джо Байдена на предвыборных дебатах заявила, что наиболее вероятным кандидатом на его... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:42

2024-06-28T15:42

2024-06-28T15:42

в мире

сша

калифорния

мичиган

джо байден

камала харрис

дональд трамп

politico

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Стратег Демократической партии США Терин Бонд на фоне провала президента Джо Байдена на предвыборных дебатах заявила, что наиболее вероятным кандидатом на его замену является вице-президент Камала Харрис, но она не добьется победы на выборах. Первые дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Газета Politico писала, что некоторые демократы уже активно обсуждают замену Байдена в предвыборной гонке. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом. Бонд заявила телеканалу Sky News, что Байдена могут заменить губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, однако наиболее вероятным претендентом на участие в президентских выборах является Харрис. "К сожалению, как бы я ни хотела, чтобы США были готовы к темнокожей женщине - президенту, они не готовы... Я не думаю, что она приведет Демократическую партию к победе", - добавила она. По мнению стратега, без замены Байдена Штаты будут вынуждены выбирать между Трампом и человеком "с прогрессирующим расстройством мыслительных способностей". Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, калифорния, мичиган, джо байден, камала харрис, дональд трамп, politico, предвыборные дебаты трампа и байдена