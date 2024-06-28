Американский стратег назвала возможного кандидата на замену Байдена
Стратег назвала Харрис наиболее вероятным кандидатом на замену Байдена
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Стратег Демократической партии США Терин Бонд на фоне провала президента Джо Байдена на предвыборных дебатах заявила, что наиболее вероятным кандидатом на его замену является вице-президент Камала Харрис, но она не добьется победы на выборах.
Первые дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Газета Politico писала, что некоторые демократы уже активно обсуждают замену Байдена в предвыборной гонке. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом.
Бонд заявила телеканалу Sky News, что Байдена могут заменить губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, однако наиболее вероятным претендентом на участие в президентских выборах является Харрис.
"К сожалению, как бы я ни хотела, чтобы США были готовы к темнокожей женщине - президенту, они не готовы... Я не думаю, что она приведет Демократическую партию к победе", - добавила она.
По мнению стратега, без замены Байдена Штаты будут вынуждены выбирать между Трампом и человеком "с прогрессирующим расстройством мыслительных способностей".
Выборы президента США пройдут 5 ноября.