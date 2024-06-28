https://ria.ru/20240628/kharkov-1956167747.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 28.06.2024

В Харькове прогремели взрывы

Серия взрывов прогремела в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:48

2024-06-28T16:48

2024-06-28T16:49

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит около трех часов. "Серия взрывов слышна в Харькове", - говорится в сообщении. Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил информацию о взрывах в городе.

https://ria.ru/20240628/ukraina-1956077765.html

https://ria.ru/20240628/tramp-1955991293.html

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Варвара Скокшина

в мире, харьков, харьковская область