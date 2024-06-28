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В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 28.06.2024
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16:48 28.06.2024 (обновлено: 16:49 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/kharkov-1956167747.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 28.06.2024
В Харькове прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:48
2024-06-28T16:49
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит около трех часов. "Серия взрывов слышна в Харькове", - говорится в сообщении. Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил информацию о взрывах в городе.
https://ria.ru/20240628/ukraina-1956077765.html
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в мире, харьков, харьковская область
В мире, Харьков, Харьковская область
В Харькове прогремели взрывы

"Общественное": в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
Сотрудники экстренной службы Украины
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит около трех часов.
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"Серия взрывов слышна в Харькове", - говорится в сообщении.
Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил информацию о взрывах в городе.
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