https://ria.ru/20240628/kharkov-1956039365.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 28.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы раздаются в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:29

2024-06-28T10:29

2024-06-28T10:29

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном "Общественного". С 8:53 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240626/odessa-1955545687.html

https://ria.ru/20240626/kharkov-1955643180.html

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Дарья Буймова

в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины