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Байден не принимает решений в Белом доме, считает Кеннеди-младший - РИА Новости, 28.06.2024
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23:16 28.06.2024 (обновлено: 23:20 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/kennedi-mladshiy-1956241760.html
Байден не принимает решений в Белом доме, считает Кеннеди-младший
Байден не принимает решений в Белом доме, считает Кеннеди-младший - РИА Новости, 28.06.2024
Байден не принимает решений в Белом доме, считает Кеннеди-младший
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что действующий президент США Джо Байден никаких решений в американской администрации не принимает, а... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T23:16
2024-06-28T23:20
в мире
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атланта
джо байден
дональд трамп
роберт кеннеди
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что действующий президент США Джо Байден никаких решений в американской администрации не принимает, а правительством управляют неизвестные американским гражданам люди. "Создается впечатление, что он не принимает решения в Белом доме. Я думаю, что нашим правительством управляют неизвестные люди, которые дергают за ниточки, и это пугает", - заявил Кеннеди-младший в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что прошедшие дебаты Байдена с экс-президентом США Дональдом Трампом представляют собой "печальную историю для демократии". Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Выборы президента США — 2024
Байден не принимает решений в Белом доме, считает Кеннеди-младший

Кеннеди-младший: правительством США управляют неизвестные люди, а не Байден

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что действующий президент США Джо Байден никаких решений в американской администрации не принимает, а правительством управляют неизвестные американским гражданам люди.
"Создается впечатление, что он не принимает решения в Белом доме. Я думаю, что нашим правительством управляют неизвестные люди, которые дергают за ниточки, и это пугает", - заявил Кеннеди-младший в интервью телеканалу Fox News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
Вчера, 12:30
Он добавил, что прошедшие дебаты Байдена с экс-президентом США Дональдом Трампом представляют собой "печальную историю для демократии".
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир
Вчера, 08:00
 
В миреСШААтлантаДжо БайденДональд ТрампРоберт КеннедиВыборы президента США — 2024
 
 
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