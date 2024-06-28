https://ria.ru/20240628/kennedi-mladshiy-1956241760.html

Байден не принимает решений в Белом доме, считает Кеннеди-младший

Байден не принимает решений в Белом доме, считает Кеннеди-младший - РИА Новости, 28.06.2024

Байден не принимает решений в Белом доме, считает Кеннеди-младший

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что действующий президент США Джо Байден никаких решений в американской администрации не принимает, а... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T23:16

2024-06-28T23:16

2024-06-28T23:20

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джо байден

дональд трамп

роберт кеннеди

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что действующий президент США Джо Байден никаких решений в американской администрации не принимает, а правительством управляют неизвестные американским гражданам люди. "Создается впечатление, что он не принимает решения в Белом доме. Я думаю, что нашим правительством управляют неизвестные люди, которые дергают за ниточки, и это пугает", - заявил Кеннеди-младший в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что прошедшие дебаты Байдена с экс-президентом США Дональдом Трампом представляют собой "печальную историю для демократии". Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024