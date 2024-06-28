Байден не принимает решений в Белом доме, считает Кеннеди-младший
Кеннеди-младший: правительством США управляют неизвестные люди, а не Байден
© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что действующий президент США Джо Байден никаких решений в американской администрации не принимает, а правительством управляют неизвестные американским гражданам люди.
"Создается впечатление, что он не принимает решения в Белом доме. Я думаю, что нашим правительством управляют неизвестные люди, которые дергают за ниточки, и это пугает", - заявил Кеннеди-младший в интервью телеканалу Fox News.
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Он добавил, что прошедшие дебаты Байдена с экс-президентом США Дональдом Трампом представляют собой "печальную историю для демократии".
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.