https://ria.ru/20240628/kapibara-1956132914.html

Московский зоопарк подарил белгородскому детеныша капибары

Московский зоопарк подарил белгородскому детеныша капибары - РИА Новости, 28.06.2024

Московский зоопарк подарил белгородскому детеныша капибары

Детеныш капибары появился в белгородском зоопарке – его в качестве подарка передали коллеги из Московского зоопарка, сообщили белгородцы в своем... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:06

2024-06-28T15:06

2024-06-28T15:06

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московский зоопарк

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БЕЛГОРОД, 28 июн – РИА Новости. Детеныш капибары появился в белгородском зоопарке – его в качестве подарка передали коллеги из Московского зоопарка, сообщили белгородцы в своем Telegram-канале. "Мечты сбываются: в нашей зоосемье наконец появилась чудесная водосвинка, крупнейший в мире грызун и одно из самых милых и популярных животных на свете! Давняя мечта сбылась благодаря коллективу столичного зоопарка. Коллеги из Москвы захотели поддержать белгородцев и сделать нам невероятно щедрый и восхитительно пушистый дар", - сообщает белгородский зоопарк. Зоопарк пишет, что в апреле директор Московского зоопарка Светлана Акулова заехала на стенд Белгородской области на форуме "Россия" на ВДНХ и рассказала о своём желании передать белгородскому зоопарку детёныша капибары. "До этого мы несколько лет безуспешно пытались найти это животное для нашей коллекции", - отмечают в зоопарке. Когда малыш подрос, его отправили в Белгородскую область. Белгородский зоопарк опубликовал видео, снятое вместе со столичными коллегами, которые рассказали о своем подопечном. По их словам, детеныш капибары очень общительный, любит, когда его почесывают. Представители Московского зоопарка заявили, что будут на связи с белгородским зоопарком и готовы помочь советом при необходимости. Животное отлично перенесло переезд, и совсем скоро его ждёт выход в открытый вольер, говорится в сообщении. Решено пока подселить капибару к дальним родственникам - южноамериканским патагонским марам. Прямо сейчас для водосвинки там устанавливают бассейн. Нового гостя угощают на новом месте салатными листьями, огурцом, морковью, яблоком и грушей. "С аппетитом проблем нет", - констатирует работник зоопарка. Он также отмечает, что животное любопытное и дружелюбное. Особенно забавно наблюдать за ним, когда он принимает ванну, отмечает работник.

https://ria.ru/20240623/zoopark-1954817639.html

https://ria.ru/20240212/zoopark-1926797086.html

https://ria.ru/20231206/kapibara-1914110951.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, белгородская область, московский зоопарк