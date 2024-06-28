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Московский зоопарк подарил белгородскому детеныша капибары - РИА Новости, 28.06.2024
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Хорошие новости
 
15:06 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/kapibara-1956132914.html
Московский зоопарк подарил белгородскому детеныша капибары
Московский зоопарк подарил белгородскому детеныша капибары - РИА Новости, 28.06.2024
Московский зоопарк подарил белгородскому детеныша капибары
Детеныш капибары появился в белгородском зоопарке – его в качестве подарка передали коллеги из Московского зоопарка, сообщили белгородцы в своем... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:06
2024-06-28T15:06
хорошие новости
общество
белгородская область
московский зоопарк
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БЕЛГОРОД, 28 июн – РИА Новости. Детеныш капибары появился в белгородском зоопарке – его в качестве подарка передали коллеги из Московского зоопарка, сообщили белгородцы в своем Telegram-канале. "Мечты сбываются: в нашей зоосемье наконец появилась чудесная водосвинка, крупнейший в мире грызун и одно из самых милых и популярных животных на свете! Давняя мечта сбылась благодаря коллективу столичного зоопарка. Коллеги из Москвы захотели поддержать белгородцев и сделать нам невероятно щедрый и восхитительно пушистый дар", - сообщает белгородский зоопарк. Зоопарк пишет, что в апреле директор Московского зоопарка Светлана Акулова заехала на стенд Белгородской области на форуме "Россия" на ВДНХ и рассказала о своём желании передать белгородскому зоопарку детёныша капибары. "До этого мы несколько лет безуспешно пытались найти это животное для нашей коллекции", - отмечают в зоопарке. Когда малыш подрос, его отправили в Белгородскую область. Белгородский зоопарк опубликовал видео, снятое вместе со столичными коллегами, которые рассказали о своем подопечном. По их словам, детеныш капибары очень общительный, любит, когда его почесывают. Представители Московского зоопарка заявили, что будут на связи с белгородским зоопарком и готовы помочь советом при необходимости. Животное отлично перенесло переезд, и совсем скоро его ждёт выход в открытый вольер, говорится в сообщении. Решено пока подселить капибару к дальним родственникам - южноамериканским патагонским марам. Прямо сейчас для водосвинки там устанавливают бассейн. Нового гостя угощают на новом месте салатными листьями, огурцом, морковью, яблоком и грушей. "С аппетитом проблем нет", - констатирует работник зоопарка. Он также отмечает, что животное любопытное и дружелюбное. Особенно забавно наблюдать за ним, когда он принимает ванну, отмечает работник.
https://ria.ru/20240623/zoopark-1954817639.html
https://ria.ru/20240212/zoopark-1926797086.html
https://ria.ru/20231206/kapibara-1914110951.html
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общество, белгородская область, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Белгородская область, Московский зоопарк
Московский зоопарк подарил белгородскому детеныша капибары

В белгородском зоопарке появилась капибара, подаренная коллегами из Москвы

© Фото : Светлана Акулова / TelegramСемья капибар в Московском зоопарке
Семья капибар в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Светлана Акулова / Telegram
Семья капибар в Московском зоопарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 июн – РИА Новости. Детеныш капибары появился в белгородском зоопарке – его в качестве подарка передали коллеги из Московского зоопарка, сообщили белгородцы в своем Telegram-канале.
"Мечты сбываются: в нашей зоосемье наконец появилась чудесная водосвинка, крупнейший в мире грызун и одно из самых милых и популярных животных на свете! Давняя мечта сбылась благодаря коллективу столичного зоопарка. Коллеги из Москвы захотели поддержать белгородцев и сделать нам невероятно щедрый и восхитительно пушистый дар", - сообщает белгородский зоопарк.
Пополнение в Московском зоопарке. На свет появились две капибары
В Московском зоопарке на свет появились два детеныша капибар
23 июня, 09:09
Зоопарк пишет, что в апреле директор Московского зоопарка Светлана Акулова заехала на стенд Белгородской области на форуме "Россия" на ВДНХ и рассказала о своём желании передать белгородскому зоопарку детёныша капибары. "До этого мы несколько лет безуспешно пытались найти это животное для нашей коллекции", - отмечают в зоопарке.
Когда малыш подрос, его отправили в Белгородскую область. Белгородский зоопарк опубликовал видео, снятое вместе со столичными коллегами, которые рассказали о своем подопечном. По их словам, детеныш капибары очень общительный, любит, когда его почесывают. Представители Московского зоопарка заявили, что будут на связи с белгородским зоопарком и готовы помочь советом при необходимости.
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Животное отлично перенесло переезд, и совсем скоро его ждёт выход в открытый вольер, говорится в сообщении. Решено пока подселить капибару к дальним родственникам - южноамериканским патагонским марам. Прямо сейчас для водосвинки там устанавливают бассейн.
Нового гостя угощают на новом месте салатными листьями, огурцом, морковью, яблоком и грушей. "С аппетитом проблем нет", - констатирует работник зоопарка. Он также отмечает, что животное любопытное и дружелюбное. Особенно забавно наблюдать за ним, когда он принимает ванну, отмечает работник.
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