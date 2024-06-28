https://ria.ru/20240628/kallas-1956159053.html

Медведев заявил о "ядерной русофобии" Каллас

Медведев заявил о "ядерной русофобии" Каллас - РИА Новости, 28.06.2024

Медведев заявил о "ядерной русофобии" Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности, соединяет в себе ядерную русофобию и... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:39

2024-06-28T16:39

2024-06-28T16:49

кайя каллас

дмитрий медведев

эстония

в мире

европа

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности, соединяет в себе ядерную русофобию и бесконечную жажду наживы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В Кае прекрасно соединились две важнейшие для успешного европейского политика черты: ядерная русофобия и бесконечная жажда наживы", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он добавил, что пока Каллас "в истерике орала на всю страну про русскую угрозу", ее муж Арво Халлик, один из хозяев транспортной фирмы," с немалой выгодой вел дела с российскими компаниями" и за 2022–2023 годы "наколотил около 1,5 миллиона евро"."Отлично разбирается в защите прав человека. Автор известной нацистской фразы "посещение Европы – это не право, а привилегия". А еще она очень отважна – не побоялась узаконить в и без того демографически провальной Эстонии однополые браки. Немудрено, что именно она теперь протеже Урсулы фон дер Ляйен и скоро станет ее правой рукой", - добавил зампред Совбеза.

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Наталья Макарова

кайя каллас, дмитрий медведев, эстония, в мире, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз