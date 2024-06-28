https://ria.ru/20240628/kallas-1955975360.html

Каллас прокомментировала утверждение своей кандидатуры на должность в ЕС

Каллас прокомментировала утверждение своей кандидатуры на должность в ЕС - РИА Новости, 28.06.2024

Каллас прокомментировала утверждение своей кандидатуры на должность в ЕС

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что на посту главы европейской дипломатии будет защищать интересы ЕС в условиях изменившейся геополитической обстановки. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T01:22

2024-06-28T01:22

2024-06-28T01:22

в мире

эстония

кайя каллас

шарль мишель

евросоюз

евросовет

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что на посту главы европейской дипломатии будет защищать интересы ЕС в условиях изменившейся геополитической обстановки. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что лидеры ЕС на саммите предложили назначить Каллас главой евродипломатии. "Моей целью будет достижение единства в ЕС, защита интересов и ценностей Евросоюза в изменившемся геополитическом контексте, а также построение глобальных партнерств", - написала она в своем аккаунте в соцсети Х.

https://ria.ru/20240627/estoniya-1955628879.html

эстония

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Максим Горбачев

в мире, эстония, кайя каллас, шарль мишель, евросоюз, евросовет