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Каллас прокомментировала утверждение своей кандидатуры на должность в ЕС - РИА Новости, 28.06.2024
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01:22 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/kallas-1955975360.html
Каллас прокомментировала утверждение своей кандидатуры на должность в ЕС
Каллас прокомментировала утверждение своей кандидатуры на должность в ЕС - РИА Новости, 28.06.2024
Каллас прокомментировала утверждение своей кандидатуры на должность в ЕС
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что на посту главы европейской дипломатии будет защищать интересы ЕС в условиях изменившейся геополитической обстановки. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T01:22
2024-06-28T01:22
в мире
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кайя каллас
шарль мишель
евросоюз
евросовет
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что на посту главы европейской дипломатии будет защищать интересы ЕС в условиях изменившейся геополитической обстановки. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что лидеры ЕС на саммите предложили назначить Каллас главой евродипломатии. "Моей целью будет достижение единства в ЕС, защита интересов и ценностей Евросоюза в изменившемся геополитическом контексте, а также построение глобальных партнерств", - написала она в своем аккаунте в соцсети Х.
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в мире, эстония, кайя каллас, шарль мишель, евросоюз, евросовет
В мире, Эстония, Кайя Каллас, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет
Каллас прокомментировала утверждение своей кандидатуры на должность в ЕС

Каллас заявила, что будет защищать интересы ЕС на посту главы евродипломатии

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что на посту главы европейской дипломатии будет защищать интересы ЕС в условиях изменившейся геополитической обстановки.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что лидеры ЕС на саммите предложили назначить Каллас главой евродипломатии.
"Моей целью будет достижение единства в ЕС, защита интересов и ценностей Евросоюза в изменившемся геополитическом контексте, а также построение глобальных партнерств", - написала она в своем аккаунте в соцсети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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В миреЭстонияКайя КалласШарль МишельЕвросоюзЕвросовет
 
 
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