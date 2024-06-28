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В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии - РИА Новости, 28.06.2024
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00:31 28.06.2024 (обновлено: 00:42 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/kallas-1955971839.html
В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии
В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии - РИА Новости, 28.06.2024
В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии
Лидеры Евросоюза одобрили кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты на должность главы Евросовета и премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T00:31
2024-06-28T00:42
евросоюз
кайя каллас
в мире
португалия
эстония
антониу кошта
евросовет
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Лидеры Евросоюза одобрили кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты на должность главы Евросовета и премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам, сообщила газета Politico со ссылкой на источники."Лидеры ЕС в четверг дали зеленый свет… Коште стать следующим главой Евросовета и поддержали… Каллас, чтобы она стала следующим верховным дипломатом блока", - пишет издание.
https://ria.ru/20240628/lyayen-1955972786.html
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евросоюз, кайя каллас, в мире, португалия, эстония, антониу кошта, евросовет
Евросоюз, Кайя Каллас, В мире, Португалия, Эстония, Антониу Кошта, Евросовет
В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии

Politico: ЕС одобрил кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Лидеры Евросоюза одобрили кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты на должность главы Евросовета и премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
"Лидеры ЕС в четверг дали зеленый свет… Коште стать следующим главой Евросовета и поддержали… Каллас, чтобы она стала следующим верховным дипломатом блока", - пишет издание.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК
00:41
 
ЕвросоюзКайя КалласВ миреПортугалияЭстонияАнтониу КоштаЕвросовет
 
 
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