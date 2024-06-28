https://ria.ru/20240628/kallas-1955971839.html

В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии

В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии - РИА Новости, 28.06.2024

В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии

Лидеры Евросоюза одобрили кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты на должность главы Евросовета и премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T00:31

2024-06-28T00:31

2024-06-28T00:42

евросоюз

кайя каллас

в мире

португалия

эстония

антониу кошта

евросовет

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Лидеры Евросоюза одобрили кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты на должность главы Евросовета и премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам, сообщила газета Politico со ссылкой на источники."Лидеры ЕС в четверг дали зеленый свет… Коште стать следующим главой Евросовета и поддержали… Каллас, чтобы она стала следующим верховным дипломатом блока", - пишет издание.

https://ria.ru/20240628/lyayen-1955972786.html

португалия

эстония

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