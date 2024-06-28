https://ria.ru/20240628/it-trenazher-1956108405.html

Презентован IT-тренажер для развития навыков разработки и аналитики

Презентован IT-тренажер для развития навыков разработки и аналитики - РИА Новости, 28.06.2024

Презентован IT-тренажер для развития навыков разработки и аналитики

На фестивале Young Con "Яндекс" представил онлайн-тренажер с каталогом задач для разработчиков и аналитиков, с помощью тренажера можно проверять и улучшать... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:15

2024-06-28T14:15

2024-06-28T14:15

технологии

яндекс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956106800_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_eac2d6aec228dddc99aa279f7dc4052d.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На фестивале Young Con "Яндекс" представил онлайн-тренажер с каталогом задач для разработчиков и аналитиков, с помощью тренажера можно проверять и улучшать знания, сообщает пресс-служба компании. Каталог задач составляли разработчики компании и приглашенные эксперты. В него включены задания с чемпионата по программированию Yandex Cup, "Тренировок по алгоритмам" и других мероприятий компании. Задачи разбиты по уровням сложности и направлениям — мобильная разработка, фронтенд, бэкенд, машинное обучение, аналитика данных. "Яндекс" давно проводит контесты и поддерживает платформу "Яндекс Контест" для проверки знаний на разных контестах и технических собеседованиях. В итоге у нас накопился большой архив задач для разработчиков и аналитиков, который мы хотели опубликовать в одном месте, чтобы все желающие могли развивать навыки, готовиться к собеседованиям и тренироваться к контестам. Так появился тренажер для всех разработчиков, где можно не только решать задачи, но и соревноваться за звание лучшего в своем направлении", — приводятся в сообщении слова главы блока "Привлечение и развитие" в HR Tech "Яндекса" Олега Мохова. С 27 по 29 июня пользователи могут получить приглашение на пробное собеседование в "Яндекс", решив любую авторскую подборку. Еще попасть на работу в "Яндекс" по упрощенному формату найма смогут победители нового сезона — он начнется 27 июня.

https://ria.ru/20240518/natsproekt-1946910736.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, яндекс