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Презентован IT-тренажер для развития навыков разработки и аналитики - РИА Новости, 28.06.2024
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14:15 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/it-trenazher-1956108405.html
Презентован IT-тренажер для развития навыков разработки и аналитики
Презентован IT-тренажер для развития навыков разработки и аналитики - РИА Новости, 28.06.2024
Презентован IT-тренажер для развития навыков разработки и аналитики
На фестивале Young Con "Яндекс" представил онлайн-тренажер с каталогом задач для разработчиков и аналитиков, с помощью тренажера можно проверять и улучшать... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:15
2024-06-28T14:15
технологии
яндекс
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На фестивале Young Con "Яндекс" представил онлайн-тренажер с каталогом задач для разработчиков и аналитиков, с помощью тренажера можно проверять и улучшать знания, сообщает пресс-служба компании. Каталог задач составляли разработчики компании и приглашенные эксперты. В него включены задания с чемпионата по программированию Yandex Cup, "Тренировок по алгоритмам" и других мероприятий компании. Задачи разбиты по уровням сложности и направлениям — мобильная разработка, фронтенд, бэкенд, машинное обучение, аналитика данных. "Яндекс" давно проводит контесты и поддерживает платформу "Яндекс Контест" для проверки знаний на разных контестах и технических собеседованиях. В итоге у нас накопился большой архив задач для разработчиков и аналитиков, который мы хотели опубликовать в одном месте, чтобы все желающие могли развивать навыки, готовиться к собеседованиям и тренироваться к контестам. Так появился тренажер для всех разработчиков, где можно не только решать задачи, но и соревноваться за звание лучшего в своем направлении", — приводятся в сообщении слова главы блока "Привлечение и развитие" в HR Tech "Яндекса" Олега Мохова. С 27 по 29 июня пользователи могут получить приглашение на пробное собеседование в "Яндекс", решив любую авторскую подборку. Еще попасть на работу в "Яндекс" по упрощенному формату найма смогут победители нового сезона — он начнется 27 июня.
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технологии, яндекс
Технологии, Яндекс

Презентован IT-тренажер для развития навыков разработки и аналитики

© Фото : Пресс-служба "Яндекс" Презентован IT-тренажер для развития навыков разработки и аналитики
Презентован IT-тренажер для развития навыков разработки и аналитики - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Пресс-служба "Яндекс"
Презентован IT-тренажер для развития навыков разработки и аналитики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На фестивале Young Con "Яндекс" представил онлайн-тренажер с каталогом задач для разработчиков и аналитиков, с помощью тренажера можно проверять и улучшать знания, сообщает пресс-служба компании.
Каталог задач составляли разработчики компании и приглашенные эксперты. В него включены задания с чемпионата по программированию Yandex Cup, "Тренировок по алгоритмам" и других мероприятий компании. Задачи разбиты по уровням сложности и направлениям — мобильная разработка, фронтенд, бэкенд, машинное обучение, аналитика данных.
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18 мая, 17:21
"Яндекс" давно проводит контесты и поддерживает платформу "Яндекс Контест" для проверки знаний на разных контестах и технических собеседованиях. В итоге у нас накопился большой архив задач для разработчиков и аналитиков, который мы хотели опубликовать в одном месте, чтобы все желающие могли развивать навыки, готовиться к собеседованиям и тренироваться к контестам. Так появился тренажер для всех разработчиков, где можно не только решать задачи, но и соревноваться за звание лучшего в своем направлении", — приводятся в сообщении слова главы блока "Привлечение и развитие" в HR Tech "Яндекса" Олега Мохова.
С 27 по 29 июня пользователи могут получить приглашение на пробное собеседование в "Яндекс", решив любую авторскую подборку. Еще попасть на работу в "Яндекс" по упрощенному формату найма смогут победители нового сезона — он начнется 27 июня.
 
ТехнологииЯндекс
 
 
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