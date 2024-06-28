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В РПЦ прокомментировали инициативу запретить "чайлдфри" - РИА Новости, 28.06.2024
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Религия
 
16:41 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/initsiativa-1956164725.html
В РПЦ прокомментировали инициативу запретить "чайлдфри"
В РПЦ прокомментировали инициативу запретить "чайлдфри" - РИА Новости, 28.06.2024
В РПЦ прокомментировали инициативу запретить "чайлдфри"
Идея запретить "чайлдфри" направлена не против тех, у кого по разным причинам нет детей, но против самой идеологии, которая подразумевает нетерпимость к... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:41
2024-06-28T16:41
религия
россия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Идея запретить "чайлдфри" направлена не против тех, у кого по разным причинам нет детей, но против самой идеологии, которая подразумевает нетерпимость к деторождению, детям и подрывает идею семейного счастья, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.В четверг замминистра юстиции Всеволод Вуколов, выступая на одной из сессий Петербургского международного юридического форума, рассказал, что в России готовится законопроект по недопущению распространения идеологии чайлдфри. По его словам, согласно этой идеологии, "не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей", причем, таких идеологий экстремистской направленности много. Он отметил, что подобные законопроекты - это инструмент, позволяющий защитить ценности общества."Я поддерживаю инициативу о запрете идеологии "чайлдфри" в России. Запрет идеологии "чайлдфри" - это вовсе не борьба с теми людьми, которые по тем или иным причинам не имеют детей. Идеология "чайлдфри" - это нетерпимость к деторождению, семьям с детьми. Это подрыв представления об идее семейного счастья и деторождения как таковой, которая лежит в основе христианской цивилизации. Как расисты ненавидят людей иных рас, так адепты "чайлдфри" ненавидят тех, кто любит детей. Разумеется, это политтехнологическая идеология, которая имеет плохо скрываемую цель - сокращение населения планеты Земля. Эта цель богоборческая и бесчеловечная", - сказал Кипшидзе.
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россия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, религия
Религия, Россия, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Религия
В РПЦ прокомментировали инициативу запретить "чайлдфри"

В РПЦ прокомментировали идею о законодательном запрете "чайлдфри"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Идея запретить "чайлдфри" направлена не против тех, у кого по разным причинам нет детей, но против самой идеологии, которая подразумевает нетерпимость к деторождению, детям и подрывает идею семейного счастья, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
В четверг замминистра юстиции Всеволод Вуколов, выступая на одной из сессий Петербургского международного юридического форума, рассказал, что в России готовится законопроект по недопущению распространения идеологии чайлдфри. По его словам, согласно этой идеологии, "не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей", причем, таких идеологий экстремистской направленности много. Он отметил, что подобные законопроекты - это инструмент, позволяющий защитить ценности общества.
"Я поддерживаю инициативу о запрете идеологии "чайлдфри" в России. Запрет идеологии "чайлдфри" - это вовсе не борьба с теми людьми, которые по тем или иным причинам не имеют детей. Идеология "чайлдфри" - это нетерпимость к деторождению, семьям с детьми. Это подрыв представления об идее семейного счастья и деторождения как таковой, которая лежит в основе христианской цивилизации. Как расисты ненавидят людей иных рас, так адепты "чайлдфри" ненавидят тех, кто любит детей. Разумеется, это политтехнологическая идеология, которая имеет плохо скрываемую цель - сокращение населения планеты Земля. Эта цель богоборческая и бесчеловечная", - сказал Кипшидзе.
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