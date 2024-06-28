https://ria.ru/20240628/indiya-1956108943.html

Индия готовится к новому саммиту с Россией на высшем уровне

Индия готовится к новому саммиту с Россией на высшем уровне - РИА Новости, 28.06.2024

Индия готовится к новому саммиту с Россией на высшем уровне

Индия готовится к проведению нового саммита с Россией на высшем уровне, его даты будут объявлены позже, заявил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:18

2024-06-28T14:18

2024-06-28T14:18

индия

россия

москва

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн – РИА Новости. Индия готовится к проведению нового саммита с Россией на высшем уровне, его даты будут объявлены позже, заявил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал. "У нас есть очень прочная двусторонняя договоренность о саммите на высшем уровне с Российской Федерацией. Мы проводим эти двусторонние саммиты на высшем уровне между премьер-министром Индии и президентом Российской Федерации. На данный момент состоялась 21 такая встреча. Мы также готовимся к проведению следующего саммита. Мы сообщим вам даты, как только сможем", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности визита премьера Индии в Москву. Ранее газета Tribune со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь сказал журналистам, что визит премьера Индии в Россию состоится, идет активная подготовка, стороны согласованно объявят даты.

https://ria.ru/20240626/alyuminiy-1955480697.html

индия

россия

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индия, россия, москва