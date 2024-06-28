https://ria.ru/20240628/gruziya-1956131515.html
Премьер Грузии надеется на членство в ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией
Премьер Грузии надеется на членство в ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией - РИА Новости, 28.06.2024
Премьер Грузии надеется на членство в ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в пятницу, что верит в то, что страна станет членом Евросоюза в 2030 году, при чем вместе с территориями Абхазии РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:01
2024-06-28T15:01
2024-06-28T15:01
в мире
грузия
абхазия
южная осетия
ираклий кобахидзе
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в пятницу, что верит в то, что страна станет членом Евросоюза в 2030 году, при чем вместе с территориями Абхазии и Южной Осетии. "Следующие четыре года являются переломным этапом на пути развития Грузии. У нас есть две главные национальные задачи – это окончательно побороть бедность в нашей стране, и это объединение страны. Обе мечты достижимы, можно сказать это очень смело, главное, что мы стоим на страже национальных интересов, и я еще раз повторю: я верю, что до 2030 года мы будем жить в единой Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами, и вместе войдем в Евросоюз, вместе станем полноправным государством-членом Евросоюза", - заявил премьер во время выступления в парламенте с ежегодным отчетом. По его словам, к 2030 году Грузия будет готова лучше всех среди стран-кандидатов для того, чтобы стать членом Евросоюза. Кобахидзе добавил, что восстановление территориальной целостности должно произойти исключительно мирным путем. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран сообщества заявил, что Евросоюз может ограничить финансирование правительства Грузии, а также приостановить обмен визитами на высоком уровне на фоне принятия закона об иноагентах. Кроме того, по словам Борреля, если Тбилиси не изменит политику, ЕС может "закрыть для Грузии двери" в союз. РФ 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их своими оккупированными территориями.
https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html
https://ria.ru/20240527/abkhaziya-1948598989.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, абхазия, южная осетия, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Премьер Грузии надеется на членство в ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией
Кобахидзе надеется на членство в ЕС в 2030 году с Абхазией и Южной Осетией
ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в пятницу, что верит в то, что страна станет членом Евросоюза в 2030 году, при чем вместе с территориями Абхазии и Южной Осетии.
"Следующие четыре года являются переломным этапом на пути развития Грузии. У нас есть две главные национальные задачи – это окончательно побороть бедность в нашей стране, и это объединение страны. Обе мечты достижимы, можно сказать это очень смело, главное, что мы стоим на страже национальных интересов, и я еще раз повторю: я верю, что до 2030 года мы будем жить в единой Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами, и вместе войдем в Евросоюз, вместе станем полноправным государством-членом Евросоюза", - заявил премьер во время выступления в парламенте с ежегодным отчетом.
По его словам, к 2030 году Грузия будет готова лучше всех среди стран-кандидатов для того, чтобы стать членом Евросоюза. Кобахидзе добавил, что восстановление территориальной целостности должно произойти исключительно мирным путем.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
по итогам заседания глав МИД стран сообщества заявил, что Евросоюз может ограничить финансирование правительства Грузии, а также приостановить обмен визитами на высоком уровне на фоне принятия закона об иноагентах. Кроме того, по словам Борреля, если Тбилиси
не изменит политику, ЕС может "закрыть для Грузии двери" в союз.
РФ
26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их своими оккупированными территориями.