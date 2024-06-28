Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии надеется на членство в ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/gruziya-1956131515.html
Премьер Грузии надеется на членство в ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией
Премьер Грузии надеется на членство в ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией - РИА Новости, 28.06.2024
Премьер Грузии надеется на членство в ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в пятницу, что верит в то, что страна станет членом Евросоюза в 2030 году, при чем вместе с территориями Абхазии РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:01
2024-06-28T15:01
в мире
грузия
абхазия
южная осетия
ираклий кобахидзе
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467930_0:43:2870:1657_1920x0_80_0_0_10408dac4e4e72fd4780d79697b03931.png
ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в пятницу, что верит в то, что страна станет членом Евросоюза в 2030 году, при чем вместе с территориями Абхазии и Южной Осетии. "Следующие четыре года являются переломным этапом на пути развития Грузии. У нас есть две главные национальные задачи – это окончательно побороть бедность в нашей стране, и это объединение страны. Обе мечты достижимы, можно сказать это очень смело, главное, что мы стоим на страже национальных интересов, и я еще раз повторю: я верю, что до 2030 года мы будем жить в единой Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами, и вместе войдем в Евросоюз, вместе станем полноправным государством-членом Евросоюза", - заявил премьер во время выступления в парламенте с ежегодным отчетом. По его словам, к 2030 году Грузия будет готова лучше всех среди стран-кандидатов для того, чтобы стать членом Евросоюза. Кобахидзе добавил, что восстановление территориальной целостности должно произойти исключительно мирным путем. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран сообщества заявил, что Евросоюз может ограничить финансирование правительства Грузии, а также приостановить обмен визитами на высоком уровне на фоне принятия закона об иноагентах. Кроме того, по словам Борреля, если Тбилиси не изменит политику, ЕС может "закрыть для Грузии двери" в союз. РФ 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их своими оккупированными территориями.
https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html
https://ria.ru/20240527/abkhaziya-1948598989.html
грузия
абхазия
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467930_302:0:2569:1700_1920x0_80_0_0_60899205d11f0f8fe763eed5f228bb07.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, абхазия, южная осетия, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Премьер Грузии надеется на членство в ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией

Кобахидзе надеется на членство в ЕС в 2030 году с Абхазией и Южной Осетией

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в пятницу, что верит в то, что страна станет членом Евросоюза в 2030 году, при чем вместе с территориями Абхазии и Южной Осетии.
"Следующие четыре года являются переломным этапом на пути развития Грузии. У нас есть две главные национальные задачи – это окончательно побороть бедность в нашей стране, и это объединение страны. Обе мечты достижимы, можно сказать это очень смело, главное, что мы стоим на страже национальных интересов, и я еще раз повторю: я верю, что до 2030 года мы будем жить в единой Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами, и вместе войдем в Евросоюз, вместе станем полноправным государством-членом Евросоюза", - заявил премьер во время выступления в парламенте с ежегодным отчетом.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
"Времени не осталось". Евросоюз пошел на отчаянный шаг
25 июня, 08:00
По его словам, к 2030 году Грузия будет готова лучше всех среди стран-кандидатов для того, чтобы стать членом Евросоюза. Кобахидзе добавил, что восстановление территориальной целостности должно произойти исключительно мирным путем.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран сообщества заявил, что Евросоюз может ограничить финансирование правительства Грузии, а также приостановить обмен визитами на высоком уровне на фоне принятия закона об иноагентах. Кроме того, по словам Борреля, если Тбилиси не изменит политику, ЕС может "закрыть для Грузии двери" в союз.
РФ 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их своими оккупированными территориями.
Здание Народного собрания Республики Абхазия - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
МИД Абхазии прокомментировал планы Грузии по возврату республики
27 мая, 12:24
 
В миреГрузияАбхазияЮжная ОсетияИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала