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Лидеры ЕС призвали Грузию изменить политический курс - РИА Новости, 28.06.2024
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02:32 28.06.2024 (обновлено: 02:38 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/gruziya-1955978782.html
Лидеры ЕС призвали Грузию изменить политический курс
Лидеры ЕС призвали Грузию изменить политический курс - РИА Новости, 28.06.2024
Лидеры ЕС призвали Грузию изменить политический курс
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе призвали Грузию изменить политику, которая ставит "под угрозу путь в ЕС" и может остановить процесс вступления в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T02:32
2024-06-28T02:38
в мире
грузия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе призвали Грузию изменить политику, которая ставит "под угрозу путь в ЕС" и может остановить процесс вступления в Евросоюз, говорится в выводах встречи в верхах."Евросовет призывает власти Грузии прояснить свои намерения, изменив текущее направление их действий, которое ставит под угрозу путь в ЕС и де-факто приведет к остановке процесса присоединения", - указано в выводах.
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в мире, грузия, евросоюз, евросовет, брюссель
В мире, Грузия, Евросоюз, Евросовет, Брюссель
Лидеры ЕС призвали Грузию изменить политический курс

Лидеры ЕС: политика Грузии может остановить процесс вступления страны в Евросоюз

© AP Photo / Shakh AivazovДемонстранты с флагами Грузии и ЕС
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе призвали Грузию изменить политику, которая ставит "под угрозу путь в ЕС" и может остановить процесс вступления в Евросоюз, говорится в выводах встречи в верхах.
"Евросовет призывает власти Грузии прояснить свои намерения, изменив текущее направление их действий, которое ставит под угрозу путь в ЕС и де-факто приведет к остановке процесса присоединения", - указано в выводах.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Правительство Грузии делает невозможным движение в ЕС, заявил Боррель
24 июня, 19:44
 
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