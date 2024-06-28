https://ria.ru/20240628/gruziya-1955978782.html

Лидеры ЕС призвали Грузию изменить политический курс

Лидеры ЕС призвали Грузию изменить политический курс - РИА Новости, 28.06.2024

Лидеры ЕС призвали Грузию изменить политический курс

Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе призвали Грузию изменить политику, которая ставит "под угрозу путь в ЕС" и может остановить процесс вступления в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T02:32

2024-06-28T02:32

2024-06-28T02:38

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евросоюз

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брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе призвали Грузию изменить политику, которая ставит "под угрозу путь в ЕС" и может остановить процесс вступления в Евросоюз, говорится в выводах встречи в верхах."Евросовет призывает власти Грузии прояснить свои намерения, изменив текущее направление их действий, которое ставит под угрозу путь в ЕС и де-факто приведет к остановке процесса присоединения", - указано в выводах.

https://ria.ru/20240624/borrel-1955163573.html

грузия

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в мире, грузия, евросоюз, евросовет, брюссель