https://ria.ru/20240628/granitsa-1956061657.html

На границе Белоруссии и Украины обнаружили тайник с компонентами для СВУ

На границе Белоруссии и Украины обнаружили тайник с компонентами для СВУ - РИА Новости, 28.06.2024

На границе Белоруссии и Украины обнаружили тайник с компонентами для СВУ

Белорусские пограничники нашли в районе границы с Украиной схрон с компонентами для изготовления самодельных бомб, сообщил Госпогранкомитет республики в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:00

2024-06-28T12:00

2024-06-28T14:43

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МИНСК, 28 июн — РИА Новости. Белорусские пограничники нашли в районе границы с Украиной схрон с компонентами для изготовления самодельных бомб, сообщил Госпогранкомитет республики в Telegram-канале."Обнаружены контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним", — говорится в публикации.Кроме того, 26 июня бойцы Мозырского погранотряда в Ельском районе Гомельской области в 150 метрах от границы перехватили квадрокоптер, направлявшийся со стороны Украины. При изучении видеозаписей с карты памяти дрона стало понятно, что он занимался разведкой приграничных промышленных объектов и пограничной инфраструктуры.Госпогранкомитет сообщил также, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной, так как есть данные о пребывании в зоне ответственности Житомирского погранотряда боевиков "Русского добровольческого корпуса"*. Удалось зафиксировать их активную разведывательную деятельность, а также выходы к госгранице Белоруссии.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20240331/terakt-1936990888.html

https://ria.ru/20240506/belorussii-1944052262.html

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