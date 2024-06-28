На границе Белоруссии и Украины обнаружили тайник с компонентами для СВУ
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о схроне с компонентами для изготовления СВУ
© Пограничный комитет БеларусиКомпоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, обнаруженные в тайнике на границе Белоруссии и Украины
© Пограничный комитет Беларуси
Компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, обнаруженные в тайнике на границе Белоруссии и Украины
МИНСК, 28 июн — РИА Новости. Белорусские пограничники нашли в районе границы с Украиной схрон с компонентами для изготовления самодельных бомб, сообщил Госпогранкомитет республики в Telegram-канале.
"Обнаружены контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним", — говорится в публикации.
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Кроме того, 26 июня бойцы Мозырского погранотряда в Ельском районе Гомельской области в 150 метрах от границы перехватили квадрокоптер, направлявшийся со стороны Украины. При изучении видеозаписей с карты памяти дрона стало понятно, что он занимался разведкой приграничных промышленных объектов и пограничной инфраструктуры.
Госпогранкомитет сообщил также, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной, так как есть данные о пребывании в зоне ответственности Житомирского погранотряда боевиков "Русского добровольческого корпуса"*. Удалось зафиксировать их активную разведывательную деятельность, а также выходы к госгранице Белоруссии.
ФСБ внесла РДК* в список террористических организаций, а Росфинмониторинг — в перечень террористов и экстремистов. Против его пособников неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе после задержаний в Санкт-Петербурге, Белгородской и Самарской областях.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.