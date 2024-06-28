Рейтинг@Mail.ru
В Киеве зафиксировали первый случай ботулизма - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/gospotrebsluzhba-1956195278.html
В Киеве зафиксировали первый случай ботулизма
В Киеве зафиксировали первый случай ботулизма - РИА Новости, 28.06.2024
В Киеве зафиксировали первый случай ботулизма
Первый случай ботулизма зафиксирован в Киеве, вероятно, он связан с употреблением вяленой рыбы, сообщает главное управление Госпотребслужбы в городе. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:10
2024-06-28T18:10
киев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:24:3555:2023_1920x0_80_0_0_1ddd9e31a539bae333077b1b2efb6237.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый случай ботулизма зафиксирован в Киеве, вероятно, он связан с употреблением вяленой рыбы, сообщает главное управление Госпотребслужбы в городе. "В Киеве зафиксирован случай ботулизма, вероятно, связанный с употреблением икры вяленой рыбы", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*. По данным ведомства, с 27 июня начаты внеплановые мероприятия государственного надзора операторов рынка, осуществляющих оборот вышеупомянутой продукции с отбором образцов для лабораторного исследования. На данный момент расследование по инциденту продолжается.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240620/botulizm-1954250114.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_fe6fd464af3133c1b69c8d97b8821774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, в мире
Киев, В мире
В Киеве зафиксировали первый случай ботулизма

Госпотребслужба: в Киеве зафиксировали первый случай ботулизма

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый случай ботулизма зафиксирован в Киеве, вероятно, он связан с употреблением вяленой рыбы, сообщает главное управление Госпотребслужбы в городе.
«
"В Киеве зафиксирован случай ботулизма, вероятно, связанный с употреблением икры вяленой рыбы", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*.
По данным ведомства, с 27 июня начаты внеплановые мероприятия государственного надзора операторов рынка, осуществляющих оборот вышеупомянутой продукции с отбором образцов для лабораторного исследования. На данный момент расследование по инциденту продолжается.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В Роспотребнадзоре рассказали о расследовании вспышки ботулизма
20 июня, 14:39
 
КиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала