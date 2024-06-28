https://ria.ru/20240628/gospotrebsluzhba-1956195278.html

В Киеве зафиксировали первый случай ботулизма

В Киеве зафиксировали первый случай ботулизма - РИА Новости, 28.06.2024

В Киеве зафиксировали первый случай ботулизма

Первый случай ботулизма зафиксирован в Киеве, вероятно, он связан с употреблением вяленой рыбы, сообщает главное управление Госпотребслужбы в городе. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:10

2024-06-28T18:10

2024-06-28T18:10

киев

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый случай ботулизма зафиксирован в Киеве, вероятно, он связан с употреблением вяленой рыбы, сообщает главное управление Госпотребслужбы в городе. "В Киеве зафиксирован случай ботулизма, вероятно, связанный с употреблением икры вяленой рыбы", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*. По данным ведомства, с 27 июня начаты внеплановые мероприятия государственного надзора операторов рынка, осуществляющих оборот вышеупомянутой продукции с отбором образцов для лабораторного исследования. На данный момент расследование по инциденту продолжается.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240620/botulizm-1954250114.html

киев

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киев, в мире