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Жителя Благовещенска осудили за попытку перейти воевать на сторону Украины - РИА Новости, 28.06.2024
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13:13 28.06.2024 (обновлено: 14:00 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/gosizmena-1956084655.html
Жителя Благовещенска осудили за попытку перейти воевать на сторону Украины
Жителя Благовещенска осудили за попытку перейти воевать на сторону Украины - РИА Новости, 28.06.2024
Жителя Благовещенска осудили за попытку перейти воевать на сторону Украины
Жителя Благовещенска суд приговорил к 6 годам колонии за подготовку к госизмене, он планировал воевать на стороне Украины против РФ, сообщила объединенная... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:13
2024-06-28T14:00
происшествия
благовещенск
украина
россия
вооруженные силы украины
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Жителя Благовещенска суд приговорил к 6 годам колонии за подготовку к госизмене, он планировал воевать на стороне Украины против РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Амурской области. "Амурским областным судом вынесен приговор в отношении жителя Благовещенска Амурской области, который планировал перейти на сторону противника и принять непосредственное участие в боевых действиях на стороне Украины против Российской Федерации", - говорится в сообщении. Суд установил, что в июне 2023 года он связался с представителями националистической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, признанной террористической организацией, чья деятельность на территории Российской Федерации запрещена, и намеревался вступить в её состав. Далее вместе с вербовщиком они разработали план по выезду за пределы России и вступлению в состав ВСУ. Однако в аэропорту "Игнатьево" в Благовещенске амурчанина задержали сотрудники правоохранительных органов. "По результатам рассмотрения уголовного дела Амурский областной суд признал Ч. виновным в… приготовлении к государственной измене и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
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происшествия, благовещенск, украина, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Благовещенск, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Жителя Благовещенска осудили за попытку перейти воевать на сторону Украины

Житель Благовещенска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Жителя Благовещенска суд приговорил к 6 годам колонии за подготовку к госизмене, он планировал воевать на стороне Украины против РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Амурской области.
«
"Амурским областным судом вынесен приговор в отношении жителя Благовещенска Амурской области, который планировал перейти на сторону противника и принять непосредственное участие в боевых действиях на стороне Украины против Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Суд установил, что в июне 2023 года он связался с представителями националистической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, признанной террористической организацией, чья деятельность на территории Российской Федерации запрещена, и намеревался вступить в её состав. Далее вместе с вербовщиком они разработали план по выезду за пределы России и вступлению в состав ВСУ. Однако в аэропорту "Игнатьево" в Благовещенске амурчанина задержали сотрудники правоохранительных органов.
"По результатам рассмотрения уголовного дела Амурский областной суд признал Ч. виновным в… приготовлении к государственной измене и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
 
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