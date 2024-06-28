Жителя Благовещенска осудили за попытку перейти воевать на сторону Украины
Житель Благовещенска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене
Человек в наручниках. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Жителя Благовещенска суд приговорил к 6 годам колонии за подготовку к госизмене, он планировал воевать на стороне Украины против РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Амурской области.
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"Амурским областным судом вынесен приговор в отношении жителя Благовещенска Амурской области, который планировал перейти на сторону противника и принять непосредственное участие в боевых действиях на стороне Украины против Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Суд установил, что в июне 2023 года он связался с представителями националистической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, признанной террористической организацией, чья деятельность на территории Российской Федерации запрещена, и намеревался вступить в её состав. Далее вместе с вербовщиком они разработали план по выезду за пределы России и вступлению в состав ВСУ. Однако в аэропорту "Игнатьево" в Благовещенске амурчанина задержали сотрудники правоохранительных органов.
"По результатам рассмотрения уголовного дела Амурский областной суд признал Ч. виновным в… приготовлении к государственной измене и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
* Запрещенная в России террористическая организация.