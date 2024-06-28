https://ria.ru/20240628/gosizmena-1956084655.html

Жителя Благовещенска осудили за попытку перейти воевать на сторону Украины

Жителя Благовещенска осудили за попытку перейти воевать на сторону Украины - РИА Новости, 28.06.2024

Жителя Благовещенска осудили за попытку перейти воевать на сторону Украины

Жителя Благовещенска суд приговорил к 6 годам колонии за подготовку к госизмене, он планировал воевать на стороне Украины против РФ, сообщила объединенная... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:13

2024-06-28T13:13

2024-06-28T14:00

происшествия

благовещенск

украина

россия

вооруженные силы украины

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Жителя Благовещенска суд приговорил к 6 годам колонии за подготовку к госизмене, он планировал воевать на стороне Украины против РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Амурской области. "Амурским областным судом вынесен приговор в отношении жителя Благовещенска Амурской области, который планировал перейти на сторону противника и принять непосредственное участие в боевых действиях на стороне Украины против Российской Федерации", - говорится в сообщении. Суд установил, что в июне 2023 года он связался с представителями националистической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, признанной террористической организацией, чья деятельность на территории Российской Федерации запрещена, и намеревался вступить в её состав. Далее вместе с вербовщиком они разработали план по выезду за пределы России и вступлению в состав ВСУ. Однако в аэропорту "Игнатьево" в Благовещенске амурчанина задержали сотрудники правоохранительных органов. "По результатам рассмотрения уголовного дела Амурский областной суд признал Ч. виновным в… приготовлении к государственной измене и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html

https://ria.ru/20240614/svyaschennik-1953034002.html

благовещенск

украина

россия

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происшествия, благовещенск, украина, россия, вооруженные силы украины