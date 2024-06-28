https://ria.ru/20240628/gosduma-1956050445.html

В Госдуме назвали агрессивную риторику Байдена бахвальством

В Госдуме назвали агрессивную риторику Байдена бахвальством - РИА Новости, 28.06.2024

В Госдуме назвали агрессивную риторику Байдена бахвальством

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что агрессивная риторика президента США Джо Байдена продиктована его... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:25

2024-06-28T11:25

2024-06-28T11:25

в мире

джо байден

дмитрий белик

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что агрессивная риторика президента США Джо Байдена продиктована его яростью по отношению к России, которую, в отличие от европейских стран, не удается скрутить в бараний рог. Ранее Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом безосновательно заявил, что после взятия Россией Киева начнется третья мировая война. "Агрессивная риторика американского президента не более чем бахвальство. США весь мир хотят скрутить в бараний рог по примеру европейских стран, но Россия им не по зубам, что и вызывает ярость у американского истеблишмента", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, к словам Байдена не стоит относиться серьезно, так как российская угроза ему видится везде и во всем.

https://ria.ru/20240628/debaty-1955995053.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, дмитрий белик, дональд трамп