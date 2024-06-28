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В Госдуме назвали агрессивную риторику Байдена бахвальством
В Госдуме назвали агрессивную риторику Байдена бахвальством - РИА Новости, 28.06.2024
В Госдуме назвали агрессивную риторику Байдена бахвальством
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что агрессивная риторика президента США Джо Байдена продиктована его... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:25
2024-06-28T11:25
2024-06-28T11:25
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что агрессивная риторика президента США Джо Байдена продиктована его яростью по отношению к России, которую, в отличие от европейских стран, не удается скрутить в бараний рог. Ранее Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом безосновательно заявил, что после взятия Россией Киева начнется третья мировая война. "Агрессивная риторика американского президента не более чем бахвальство. США весь мир хотят скрутить в бараний рог по примеру европейских стран, но Россия им не по зубам, что и вызывает ярость у американского истеблишмента", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, к словам Байдена не стоит относиться серьезно, так как российская угроза ему видится везде и во всем.
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в мире, джо байден, дмитрий белик, дональд трамп
В мире, Джо Байден, Дмитрий Белик, Дональд Трамп
В Госдуме назвали агрессивную риторику Байдена бахвальством
Депутат Белик: агрессивная риторика Байдена вызвана его ненавистью к России
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что агрессивная риторика президента США Джо Байдена продиктована его яростью по отношению к России, которую, в отличие от европейских стран, не удается скрутить в бараний рог.
Ранее Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом безосновательно заявил, что после взятия Россией Киева начнется третья мировая война.
«
"Агрессивная риторика американского президента не более чем бахвальство. США весь мир хотят скрутить в бараний рог по примеру европейских стран, но Россия им не по зубам, что и вызывает ярость у американского истеблишмента", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, к словам Байдена не стоит относиться серьезно, так как российская угроза ему видится везде и во всем.