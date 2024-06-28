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Госавтоинспекция рассказала о состоянии пострадавших в ДТП в Краснодаре - РИА Новости, 28.06.2024
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13:11 28.06.2024 (обновлено: 13:23 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/gosavtoinspektsiya-1956083657.html
Госавтоинспекция рассказала о состоянии пострадавших в ДТП в Краснодаре
Госавтоинспекция рассказала о состоянии пострадавших в ДТП в Краснодаре - РИА Новости, 28.06.2024
Госавтоинспекция рассказала о состоянии пострадавших в ДТП в Краснодаре
Никто из, предварительно, семи пострадавших, включая трех детей, попавших в ДТП с маршруткой и двумя легковыми автомобилями в Краснодаре, не находится в тяжелом РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:11
2024-06-28T13:23
происшествия
краснодар
донецкая народная республика
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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Никто из, предварительно, семи пострадавших, включая трех детей, попавших в ДТП с маршруткой и двумя легковыми автомобилями в Краснодаре, не находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона.В пятницу краевой ГУ МВД информировал об аварии на улице Западный обход. Водитель автомобиля Hyundai при перестроении из крайней правой полосы в левую столкнулся с маршрутным автобусом. От удара иномарка выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем "Лада". Предварительно в результате ДТП пострадало семь человек, из них трое детей. При этом на момент аварии в автобусе находилось два пассажира, и они не пострадали."Их сейчас осматривают медики, среди них (пострадавших – ред.) тяжелых нет", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240628/dtp-1956039029.html
краснодар
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Столкновение маршрутки с двумя автомобилями в Краснодаре
Маршрутка и две легковушки столкнулись в Краснодаре, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в ГУ МВ
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60
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происшествия, краснодар, донецкая народная республика
Происшествия, Краснодар, Донецкая Народная Республика
Госавтоинспекция рассказала о состоянии пострадавших в ДТП в Краснодаре

Никто из пострадавших в ДТП в Краснодаре не находится в тяжелом состоянии

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Никто из, предварительно, семи пострадавших, включая трех детей, попавших в ДТП с маршруткой и двумя легковыми автомобилями в Краснодаре, не находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона.
В пятницу краевой ГУ МВД информировал об аварии на улице Западный обход. Водитель автомобиля Hyundai при перестроении из крайней правой полосы в левую столкнулся с маршрутным автобусом. От удара иномарка выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем "Лада". Предварительно в результате ДТП пострадало семь человек, из них трое детей. При этом на момент аварии в автобусе находилось два пассажира, и они не пострадали.
"Их сейчас осматривают медики, среди них (пострадавших – ред.) тяжелых нет", - сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияКраснодарДонецкая Народная Республика
 
 
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