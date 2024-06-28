https://ria.ru/20240628/gosavtoinspektsiya-1956083657.html

Госавтоинспекция рассказала о состоянии пострадавших в ДТП в Краснодаре

Госавтоинспекция рассказала о состоянии пострадавших в ДТП в Краснодаре - РИА Новости, 28.06.2024

Госавтоинспекция рассказала о состоянии пострадавших в ДТП в Краснодаре

Никто из, предварительно, семи пострадавших, включая трех детей, попавших в ДТП с маршруткой и двумя легковыми автомобилями в Краснодаре, не находится в тяжелом РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:11

2024-06-28T13:11

2024-06-28T13:23

происшествия

краснодар

донецкая народная республика

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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Никто из, предварительно, семи пострадавших, включая трех детей, попавших в ДТП с маршруткой и двумя легковыми автомобилями в Краснодаре, не находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона.В пятницу краевой ГУ МВД информировал об аварии на улице Западный обход. Водитель автомобиля Hyundai при перестроении из крайней правой полосы в левую столкнулся с маршрутным автобусом. От удара иномарка выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем "Лада". Предварительно в результате ДТП пострадало семь человек, из них трое детей. При этом на момент аварии в автобусе находилось два пассажира, и они не пострадали."Их сейчас осматривают медики, среди них (пострадавших – ред.) тяжелых нет", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240628/dtp-1956039029.html

краснодар

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Столкновение маршрутки с двумя автомобилями в Краснодаре Маршрутка и две легковушки столкнулись в Краснодаре, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в ГУ МВ 2024-06-28T13:11 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодар, донецкая народная республика