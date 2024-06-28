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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 28.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:23 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/gorlovka-1956179272.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 28.06.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска в 13.30 пятницы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:23
2024-06-28T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска в 13.30 пятницы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 13.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 13.50 по 15.20 украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и два снаряда аналогичного калибра по Макеевке. Также с 14.40 по 16.30 обстрелу подверглась Горловка, по ней было выпущено восемь "натовских" снарядов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

© Фото : Приходько РИК/TelegramВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска в 13.30 пятницы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 13.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, с 13.50 по 15.20 украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и два снаряда аналогичного калибра по Макеевке. Также с 14.40 по 16.30 обстрелу подверглась Горловка, по ней было выпущено восемь "натовских" снарядов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролНАТО
 
 
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