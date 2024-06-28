Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска в 13.30 пятницы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 13.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, с 13.50 по 15.20 украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и два снаряда аналогичного калибра по Макеевке. Также с 14.40 по 16.30 обстрелу подверглась Горловка, по ней было выпущено восемь "натовских" снарядов.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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