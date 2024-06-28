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В Иране продлили голосование на выборах президента - РИА Новости, 28.06.2024
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22:57 28.06.2024 (обновлено: 23:47 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/golosovanie-1956239778.html
В Иране продлили голосование на выборах президента
В Иране продлили голосование на выборах президента - РИА Новости, 28.06.2024
В Иране продлили голосование на выборах президента
Голосование на внеочередных президентских выборах в Иране продлили еще на два часа - до полуночи по местному времени (23.30 мск), передает агентство Nour News. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T22:57
2024-06-28T23:47
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ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости. Голосование на внеочередных президентских выборах в Иране продлили еще на два часа - до полуночи по местному времени (23.30 мск), передает агентство Nour News. Ранее голосование продлевали до 22.00 по местному времени (21.30 мск). "Президентские выборы продлены до 24.00", - говорится в сообщении агентства. Главными кандидатами в борьбе за президентское кресло первоначально стали шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми. Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саида Джалили. Президент в Иране является вторым по значимости политиком в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
https://ria.ru/20240628/iran-1956005904.html
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в мире, иран, саид джалили, махмуд ахмадинежад, мостафа пурмохаммади
В мире, Иран, Саид Джалили, Махмуд Ахмадинежад, Мостафа Пурмохаммади
В Иране продлили голосование на выборах президента

Nour News: голосование на выборах президента Ирана продлили до полуночи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране
Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости. Голосование на внеочередных президентских выборах в Иране продлили еще на два часа - до полуночи по местному времени (23.30 мск), передает агентство Nour News.
Ранее голосование продлевали до 22.00 по местному времени (21.30 мск).
Жители Тегерана на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Верховный лидер Ирана проголосовал на президентских выборах
Вчера, 08:52
"Президентские выборы продлены до 24.00", - говорится в сообщении агентства.
Главными кандидатами в борьбе за президентское кресло первоначально стали шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саида Джалили.
Президент в Иране является вторым по значимости политиком в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
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В миреИранСаид ДжалилиМахмуд АхмадинежадМостафа Пурмохаммади
 
 
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