В Иране продлили голосование на выборах президента
Nour News: голосование на выборах президента Ирана продлили до полуночи
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране
Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране
ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости. Голосование на внеочередных президентских выборах в Иране продлили еще на два часа - до полуночи по местному времени (23.30 мск), передает агентство Nour News.
Ранее голосование продлевали до 22.00 по местному времени (21.30 мск).
"Президентские выборы продлены до 24.00", - говорится в сообщении агентства.
Главными кандидатами в борьбе за президентское кресло первоначально стали шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саида Джалили.
Президент в Иране является вторым по значимости политиком в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
Процедура выборов президента Ирана
Вчера, 01:13