https://ria.ru/20240628/golosovanie-1956239778.html

В Иране продлили голосование на выборах президента

В Иране продлили голосование на выборах президента - РИА Новости, 28.06.2024

В Иране продлили голосование на выборах президента

Голосование на внеочередных президентских выборах в Иране продлили еще на два часа - до полуночи по местному времени (23.30 мск), передает агентство Nour News. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T22:57

2024-06-28T22:57

2024-06-28T23:47

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иран

саид джалили

махмуд ахмадинежад

мостафа пурмохаммади

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ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости. Голосование на внеочередных президентских выборах в Иране продлили еще на два часа - до полуночи по местному времени (23.30 мск), передает агентство Nour News. Ранее голосование продлевали до 22.00 по местному времени (21.30 мск). "Президентские выборы продлены до 24.00", - говорится в сообщении агентства. Главными кандидатами в борьбе за президентское кресло первоначально стали шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми. Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саида Джалили. Президент в Иране является вторым по значимости политиком в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.

https://ria.ru/20240628/iran-1956005904.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, саид джалили, махмуд ахмадинежад, мостафа пурмохаммади