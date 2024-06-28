https://ria.ru/20240628/germaniya-1956109468.html

В Германии призвали немецких журналистов обдумать свое пребывание в России

В Германии призвали немецких журналистов обдумать свое пребывание в России - РИА Новости, 28.06.2024

В Германии призвали немецких журналистов обдумать свое пребывание в России

Немецким журналистам необходимо обдумать своё нахождение в Российской Федерации и рассмотреть возможность отъезда, заявил официальный представитель МИД ФРГ... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:19

2024-06-28T14:19

2024-06-28T14:19

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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Немецким журналистам необходимо обдумать своё нахождение в Российской Федерации и рассмотреть возможность отъезда, заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. "Каждому из них следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд", - заявил Фишер в ходе брифинга кабинета министров на вопрос о зеркальных мерах, предпринимаемых против журналистов немецких медиа в РФ. Он напомнил, что МИД Германии "настоятельно не рекомендует" посещать Российскую Федерацию, что распространяется в том числе и на немецких журналистов в России. Ранее Российская Федерация ввела ответные меры в отношении иностранных СМИ на ограничение вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

https://ria.ru/20240624/zakharova-1955059919.html

https://ria.ru/20240515/mid-1946076889.html

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в мире, россия, германия, франция, сергей лавров, евросоюз, европарламент