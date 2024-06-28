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Гуцул обвинила Кишинев в блокировании строительства соцобъектов в Гагаузии - РИА Новости, 28.06.2024
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14:18 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/gagauziya-1956109088.html
Гуцул обвинила Кишинев в блокировании строительства соцобъектов в Гагаузии
Гуцул обвинила Кишинев в блокировании строительства соцобъектов в Гагаузии - РИА Новости, 28.06.2024
Гуцул обвинила Кишинев в блокировании строительства соцобъектов в Гагаузии
Власти Молдавии игнорируют Гагаузию при распределении бюджета и инвестиций, а также блокируют любые инициативы руководства региона, заявила в пятницу глава... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:18
2024-06-28T14:18
в мире
гагаузия
молдавия
россия
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Власти Молдавии игнорируют Гагаузию при распределении бюджета и инвестиций, а также блокируют любые инициативы руководства региона, заявила в пятницу глава автономии Евгения Гуцул. "При распределении бюджета, в формировании которого участвуют и жители автономии, инвестиции идут в регионы, которые голосуют за Санду (президент Молдавии – ред.) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), но только не в автономию. Более того, эта власть не только не помогает Гагаузии, но и всеми способами блокирует любые наши инициативы", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. Она отметила, что за четыре года руководства Санду молдавскими властями в Гагаузии не был построен ни один социальный объект — школа, детский сад, больница, при том, что в руках у президента весь бюджет, гранты и кредиты западных партнеров. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Саму политсилу власти Молдавии объявили в июне 2023 года антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Президент Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
https://ria.ru/20240628/gagauziya-1956070379.html
https://ria.ru/20240626/moldaviya-1955646051.html
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в мире, гагаузия, молдавия, россия, евгения гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Россия, Евгения Гуцул
Гуцул обвинила Кишинев в блокировании строительства соцобъектов в Гагаузии

Гуцул: власти Молдавии игнорирует Гагаузию при распределении бюджета и грантов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Власти Молдавии игнорируют Гагаузию при распределении бюджета и инвестиций, а также блокируют любые инициативы руководства региона, заявила в пятницу глава автономии Евгения Гуцул.
"При распределении бюджета, в формировании которого участвуют и жители автономии, инвестиции идут в регионы, которые голосуют за Санду (президент Молдавии – ред.) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), но только не в автономию. Более того, эта власть не только не помогает Гагаузии, но и всеми способами блокирует любые наши инициативы", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Гуцул потребовала от властей Молдавии вернуть НДС из бюджета
12:26
Она отметила, что за четыре года руководства Санду молдавскими властями в Гагаузии не был построен ни один социальный объект — школа, детский сад, больница, при том, что в руках у президента весь бюджет, гранты и кредиты западных партнеров.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Саму политсилу власти Молдавии объявили в июне 2023 года антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Президент Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Молдавская оппозиция обвинила Санду в травле Гуцул
26 июня, 17:08
 
В миреГагаузияМолдавияРоссияЕвгения Гуцул
 
 
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