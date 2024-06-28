Гуцул обвинила Кишинев в блокировании строительства соцобъектов в Гагаузии
Гуцул: власти Молдавии игнорирует Гагаузию при распределении бюджета и грантов
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Власти Молдавии игнорируют Гагаузию при распределении бюджета и инвестиций, а также блокируют любые инициативы руководства региона, заявила в пятницу глава автономии Евгения Гуцул.
"При распределении бюджета, в формировании которого участвуют и жители автономии, инвестиции идут в регионы, которые голосуют за Санду (президент Молдавии – ред.) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), но только не в автономию. Более того, эта власть не только не помогает Гагаузии, но и всеми способами блокирует любые наши инициативы", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Она отметила, что за четыре года руководства Санду молдавскими властями в Гагаузии не был построен ни один социальный объект — школа, детский сад, больница, при том, что в руках у президента весь бюджет, гранты и кредиты западных партнеров.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Саму политсилу власти Молдавии объявили в июне 2023 года антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Президент Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
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