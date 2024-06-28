https://ria.ru/20240628/gagauziya-1956070379.html

Гуцул потребовала от властей Молдавии вернуть НДС из бюджета

Гуцул потребовала от властей Молдавии вернуть НДС из бюджета - РИА Новости, 28.06.2024

Гуцул потребовала от властей Молдавии вернуть НДС из бюджета

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что требует от молдавских властей восстановить упущенные доходы бюджета Гагаузии из-за... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:26

2024-06-28T12:26

2024-06-28T12:26

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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что требует от молдавских властей восстановить упущенные доходы бюджета Гагаузии из-за введения поправок в налоговый кодекс, согласно которым автономию обязывают возвращать НДС из собственного бюджета. Гагаузский лидер после того, как ознакомилась с поправками, обратилась c открытым письмом к председателю молдавского парламента Игорю Гросу, а также к премьеру Дорину Речану и к министерству финансов. В своем обращении она акцентировала внимание на вопросах, требующих безотлагательного рассмотрения, подчеркнув, что их решение является прямым обязательством центральных органов власти перед жителями автономии. "Бюджету Гагаузии в результате признанных неконституционными поправок в Налоговый кодекс причинен ущерб на сумму 22,6 миллиона леев (1,25 миллиона долларов). Мы настаиваем на восстановлении упущенных доходов бюджета Гагаузии и выделении этой суммы из государственного бюджета в виде трансфертов", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. В письме она обратила внимание на необходимость выделить 1,23 миллиона долларов для покрытия расходов по содержанию социальной службы персональных ассистентов, 840 тысяч долларов для продолжения реализации проекта по созданию конноспортивного оздоровительного комплекса "АТ-Пролин". "Мы настаиваем на выполнении обещанной реконструкции автомобильной дороги R-29 Комрат-Чадыр-Лунга-граница с Украиной… Стоимость работ оценивается в 873 миллиона леев (48,6 миллиона долларов). Также мы обращаем внимание на необходимость выделения 10 миллионов леев (560 тысяч долларов) для восстановления дороги L623.1 R23 — подъезд к Комрату, которая пришла в непригодное состояние во время строительства объездной дороги, приняв на себя весь грузовой поток по пути в порт Джурджулешты", - подчеркнула Гуцул. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Конституционный суд признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять их. Весной 2023 года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". При этом власти Молдавии объявили эту партию в июне 2023 года антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.

https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931248810.html

https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938977027.html

https://ria.ru/20240305/moldaviya-1931334745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гагаузия, молдавия, россия, евгения гуцул, игорь гросу, дорин речан