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На Кубани в селе, где проживают две тысячи детей, построят футбольное поле - РИА Новости, 28.06.2024
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Краснодарский край
 
22:33 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/futbol-1956236994.html
На Кубани в селе, где проживают две тысячи детей, построят футбольное поле
На Кубани в селе, где проживают две тысячи детей, построят футбольное поле - РИА Новости, 28.06.2024
На Кубани в селе, где проживают две тысячи детей, построят футбольное поле
Игровое поле для юных футболистов построят в селе Архипо-Осиповка в Геленджике взамен искусственного покрытия, пострадавшего после ливней, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T22:33
2024-06-28T22:33
краснодарский край
общество
геленджик
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Игровое поле для юных футболистов построят в селе Архипо-Осиповка в Геленджике взамен искусственного покрытия, пострадавшего после ливней, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев во время личного приема граждан. Жительница села Архипо-Осиповка обратились к главе региона, рассказав, что искусственное покрытие игрового поля пострадало после мощных ливней. Силами местной спортивной школы подучилось восстановить только его часть. "В селе Архипо-Осиповка – около двух тысяч детей. У них должна быть возможность заниматься любимым видом спорта, а для этого необходимо полноценное футбольное поле – с трибунами, мачтами освещения, всей необходимой инфраструктурой", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он поручил главе муниципалитета и руководителю министерства физической культуры и спорта региона Серафиму Тимченко оформить эту площадку и закрепить ее за спортивной школой, чтобы можно было выделить средства на ее содержание, а также проработать вопрос создания нового полноценного футбольного поля. Глава региона добавил, что строительство нового спортобъекта должно стартовать будущей весной.
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общество, геленджик, вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Геленджик, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край

На Кубани в селе, где проживают две тысячи детей, построят футбольное поле

© Фото : Максим Коняев, агентство «PR+Sport»Футбольное поле
Футбольное поле - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Максим Коняев, агентство «PR+Sport»
Футбольное поле. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Игровое поле для юных футболистов построят в селе Архипо-Осиповка в Геленджике взамен искусственного покрытия, пострадавшего после ливней, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев во время личного приема граждан.
Жительница села Архипо-Осиповка обратились к главе региона, рассказав, что искусственное покрытие игрового поля пострадало после мощных ливней. Силами местной спортивной школы подучилось восстановить только его часть.
«
"В селе Архипо-Осиповка – около двух тысяч детей. У них должна быть возможность заниматься любимым видом спорта, а для этого необходимо полноценное футбольное поле – с трибунами, мачтами освещения, всей необходимой инфраструктурой", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Он поручил главе муниципалитета и руководителю министерства физической культуры и спорта региона Серафиму Тимченко оформить эту площадку и закрепить ее за спортивной школой, чтобы можно было выделить средства на ее содержание, а также проработать вопрос создания нового полноценного футбольного поля.
Глава региона добавил, что строительство нового спортобъекта должно стартовать будущей весной.
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Краснодарский крайОбществоГеленджикВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
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