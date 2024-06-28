https://ria.ru/20240628/futbol-1956236994.html

На Кубани в селе, где проживают две тысячи детей, построят футбольное поле

На Кубани в селе, где проживают две тысячи детей, построят футбольное поле - РИА Новости, 28.06.2024

На Кубани в селе, где проживают две тысячи детей, построят футбольное поле

Игровое поле для юных футболистов построят в селе Архипо-Осиповка в Геленджике взамен искусственного покрытия, пострадавшего после ливней, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T22:33

2024-06-28T22:33

2024-06-28T22:33

краснодарский край

общество

геленджик

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Игровое поле для юных футболистов построят в селе Архипо-Осиповка в Геленджике взамен искусственного покрытия, пострадавшего после ливней, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев во время личного приема граждан. Жительница села Архипо-Осиповка обратились к главе региона, рассказав, что искусственное покрытие игрового поля пострадало после мощных ливней. Силами местной спортивной школы подучилось восстановить только его часть. "В селе Архипо-Осиповка – около двух тысяч детей. У них должна быть возможность заниматься любимым видом спорта, а для этого необходимо полноценное футбольное поле – с трибунами, мачтами освещения, всей необходимой инфраструктурой", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он поручил главе муниципалитета и руководителю министерства физической культуры и спорта региона Серафиму Тимченко оформить эту площадку и закрепить ее за спортивной школой, чтобы можно было выделить средства на ее содержание, а также проработать вопрос создания нового полноценного футбольного поля. Глава региона добавил, что строительство нового спортобъекта должно стартовать будущей весной.

https://ria.ru/20240624/kuban-1955195191.html

геленджик

краснодарский край

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Наталья Макарова

общество, геленджик, вениамин кондратьев, краснодарский край