https://ria.ru/20240628/futbol-1956236994.html
На Кубани в селе, где проживают две тысячи детей, построят футбольное поле
На Кубани в селе, где проживают две тысячи детей, построят футбольное поле - РИА Новости, 28.06.2024
На Кубани в селе, где проживают две тысячи детей, построят футбольное поле
Игровое поле для юных футболистов построят в селе Архипо-Осиповка в Геленджике взамен искусственного покрытия, пострадавшего после ливней, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T22:33
2024-06-28T22:33
2024-06-28T22:33
краснодарский край
общество
геленджик
вениамин кондратьев
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90349/81/903498124_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_bac37ce052a0d0740a66af46533ae4d3.jpg
КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Игровое поле для юных футболистов построят в селе Архипо-Осиповка в Геленджике взамен искусственного покрытия, пострадавшего после ливней, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев во время личного приема граждан. Жительница села Архипо-Осиповка обратились к главе региона, рассказав, что искусственное покрытие игрового поля пострадало после мощных ливней. Силами местной спортивной школы подучилось восстановить только его часть. "В селе Архипо-Осиповка – около двух тысяч детей. У них должна быть возможность заниматься любимым видом спорта, а для этого необходимо полноценное футбольное поле – с трибунами, мачтами освещения, всей необходимой инфраструктурой", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он поручил главе муниципалитета и руководителю министерства физической культуры и спорта региона Серафиму Тимченко оформить эту площадку и закрепить ее за спортивной школой, чтобы можно было выделить средства на ее содержание, а также проработать вопрос создания нового полноценного футбольного поля. Глава региона добавил, что строительство нового спортобъекта должно стартовать будущей весной.
https://ria.ru/20240624/kuban-1955195191.html
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90349/81/903498124_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_a2b50185845f574dfede822ce0a6a90c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, геленджик, вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Геленджик, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Игровое поле для юных футболистов построят в селе Архипо-Осиповка в Геленджике взамен искусственного покрытия, пострадавшего после ливней, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев во время личного приема граждан.
Жительница села Архипо-Осиповка обратились к главе региона, рассказав, что искусственное покрытие игрового поля пострадало после мощных ливней. Силами местной спортивной школы подучилось восстановить только его часть.
«
"В селе Архипо-Осиповка – около двух тысяч детей. У них должна быть возможность заниматься любимым видом спорта, а для этого необходимо полноценное футбольное поле – с трибунами, мачтами освещения, всей необходимой инфраструктурой", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Он поручил главе муниципалитета и руководителю министерства физической культуры и спорта региона Серафиму Тимченко оформить эту площадку и закрепить ее за спортивной школой, чтобы можно было выделить средства на ее содержание, а также проработать вопрос создания нового полноценного футбольного поля.
Глава региона добавил, что строительство нового спортобъекта должно стартовать будущей весной.