https://ria.ru/20240628/fryazino-1956055445.html
СК возбудил уголовное дело после пожара во Фрязино
СК возбудил уголовное дело после пожара во Фрязино - РИА Новости, 28.06.2024
СК возбудил уголовное дело после пожара во Фрязино
Уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля возбуждено после пожара во Фрязино, где погибли шесть человек, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:46
2024-06-28T11:46
2024-06-28T11:46
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
крупный пожар во фрязино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955495414_0:0:1111:625_1920x0_80_0_0_f1b9e3e9ab51faa97c0cff39c0cf3069.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля возбуждено после пожара во Фрязино, где погибли шесть человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. В подмосковном главке СК России также сообщили о задержании собственницы административно-промышленного здания в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар и погибли люди, она дала признательные показания. "Допрошенные арендаторы показали, что фактически пожарную безопасность в здании никто не проверял, несмотря на наличие многочисленных проблем, в том числе с электропроводкой. В этой связи следователем возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля (часть 3 статьи 293 УК РФ), в рамках которого в настоящее время проводятся обыски", - сказала Врадий. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязине в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших. По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника. ООО "Исприн", замгендиректора которой задержали после пожара во Фрязино, зарегистрирована в Чувашии и имеет только два сотрудника, следует из данных "Бир Аналитик". Руководителем с февраля 2024 года значится Светлана Фомина. До этого в разное время с компанией были связаны Юрий и Николай Фомины. При этом всего предприятие официально имеет двоих сотрудников. Компания с уставным капиталом 11 тысяч рублей является действующей, ее основной вид деятельности по ОКВЭД - деятельность в области права.
https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html
https://ria.ru/20240614/mchs-1952756105.html
https://ria.ru/20240610/pozhar-1952074930.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955495414_152:0:1096:708_1920x0_80_0_0_92edab1957ddb6f7e44606a2b1e7dcfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Крупный пожар во Фрязино
СК возбудил уголовное дело после пожара во Фрязино
СК возбудил уголовное дело после пожара во Фрязино, где погибли шесть человек
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля возбуждено после пожара во Фрязино, где погибли шесть человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
В подмосковном главке СК России также сообщили о задержании собственницы административно-промышленного здания в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар и погибли люди, она дала признательные показания.
«
"Допрошенные арендаторы показали, что фактически пожарную безопасность в здании никто не проверял, несмотря на наличие многочисленных проблем, в том числе с электропроводкой. В этой связи следователем возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля (часть 3 статьи 293 УК РФ), в рамках которого в настоящее время проводятся обыски", - сказала Врадий.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязине в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших.
По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника.
ООО "Исприн", замгендиректора которой задержали после пожара во Фрязино, зарегистрирована в Чувашии и имеет только два сотрудника, следует из данных "Бир Аналитик". Руководителем с февраля 2024 года значится Светлана Фомина. До этого в разное время с компанией были связаны Юрий и Николай Фомины. При этом всего предприятие официально имеет двоих сотрудников. Компания с уставным капиталом 11 тысяч рублей является действующей, ее основной вид деятельности по ОКВЭД - деятельность в области права.