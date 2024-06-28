https://ria.ru/20240628/fryazino-1956055445.html

СК возбудил уголовное дело после пожара во Фрязино

СК возбудил уголовное дело после пожара во Фрязино - РИА Новости, 28.06.2024

СК возбудил уголовное дело после пожара во Фрязино

Уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля возбуждено после пожара во Фрязино, где погибли шесть человек, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:46

2024-06-28T11:46

2024-06-28T11:46

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля возбуждено после пожара во Фрязино, где погибли шесть человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. В подмосковном главке СК России также сообщили о задержании собственницы административно-промышленного здания в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар и погибли люди, она дала признательные показания. "Допрошенные арендаторы показали, что фактически пожарную безопасность в здании никто не проверял, несмотря на наличие многочисленных проблем, в том числе с электропроводкой. В этой связи следователем возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля (часть 3 статьи 293 УК РФ), в рамках которого в настоящее время проводятся обыски", - сказала Врадий. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязине в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших. По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника. ООО "Исприн", замгендиректора которой задержали после пожара во Фрязино, зарегистрирована в Чувашии и имеет только два сотрудника, следует из данных "Бир Аналитик". Руководителем с февраля 2024 года значится Светлана Фомина. До этого в разное время с компанией были связаны Юрий и Николай Фомины. При этом всего предприятие официально имеет двоих сотрудников. Компания с уставным капиталом 11 тысяч рублей является действующей, ее основной вид деятельности по ОКВЭД - деятельность в области права.

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https://ria.ru/20240614/mchs-1952756105.html

https://ria.ru/20240610/pozhar-1952074930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крупный пожар во фрязино