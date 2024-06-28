https://ria.ru/20240628/frantsiya-1956149821.html

Ле Пен раскритиковала заявления кандидата от "Национального объединения"

Ле Пен раскритиковала заявления кандидата от "Национального объединения" - РИА Новости, 28.06.2024

Ле Пен раскритиковала заявления кандидата от "Национального объединения"

Кандидат в депутаты от партии "Национальное объединение", которую в парламенте возглавляла Марин Ле Пен, Роже Шюдо возмутил политика словами о желании запретить РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:08

2024-06-28T16:08

2024-06-28T16:08

в мире

франция

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эммануэль макрон

марин ле пен

франсуа олланд

европарламент

выборы в европарламент — 2024

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ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости. Кандидат в депутаты от партии "Национальное объединение", которую в парламенте возглавляла Марин Ле Пен, Роже Шюдо возмутил политика словами о желании запретить занимать министерские должности лицам с двойным гражданством. Об этом она заявила в эфире радиостанции Europe 1.Заявления лидера "Национального объединения" Жордана Барделла, что его партия выступает против того, чтобы "чувствительные" должности во Франции занимали люди с двойным гражданством, продолжают создавать проблемы для партии за два дня до первого тура выборов. Накануне Шюдо в эфире телеканала BFMTV отметил, что должности министров должны занимать "франко-французы". Он привел в пример занимавшую должность министра образования в правительстве Франсуа Олланда Наджад Валло-Белкасем, которая имела гражданство Марокко и которая, по его словам, хотела ввести изучение арабского языка в начальной школе. "Я немного удивлена, что господин Шюдо выразил свое личное мнение, которое противоречит проекту нашей партии", - заявила Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1. Она отметила, что воспринимать двойное гражданство как отсутствие лояльности Франции несправедливо. Президент Франции Эммануэль Макрон также раскритиковал депутата, заявив, что "это позорно и нелепо" и означает "разложение сознания и морали" и предательство ценностей Франции. Недавно назначенная Макроном министром культуры Рашида Дати также имеет двойное французское и марокканское гражданство. Ранее Вице-президент "Национального объединения" Себастьян Шеню заявил, что в партии будет подготовлен список из 50 должностей, которые, в случае ее прихода к власти, будет запрещено занимать людям, имеющим иное гражданство, кроме французского. Шеню указал, что "не хочет видеть франко-китайских, франко-русских или франко-американских граждан на постах в службах безопасности и разведки". После этого партия подверглась критике из-за франко-российской советницы Тамары Волоховой, которая работает на партию в качестве пресс-секретаря евродепутатов, а также технического советника в комиссии по иностранным делам в Европарламенте. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.

https://ria.ru/20240428/makron-1942972975.html

https://ria.ru/20231209/lepen-1914756699.html

https://ria.ru/20240617/frantsiya-1953458163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, марокко, эммануэль макрон, марин ле пен, франсуа олланд, европарламент, выборы в европарламент — 2024