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В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции - РИА Новости, 28.06.2024
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12:35 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/frantsiya-1956072829.html
В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции
В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции - РИА Новости, 28.06.2024
В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что исход парламентских выборов во Франции представляет интерес для России, Москва... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:35
2024-06-28T12:35
франция
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москва
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что исход парламентских выборов во Франции представляет интерес для России, Москва наблюдает за происходящим. "Конечно. Франция – это одна из крупнейших стран Европы. И, конечно, исход избирательной кампании представляет для нас интерес. Поэтому мы наблюдаем за тем, что происходит. Мы видим, что есть динамика, связанная с потерей популярности у одних политических сил, с ростом популярности у других политических сил. Но опять же, это внутреннее дело Франции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за ходом предвыборной кампании во Франции.
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франция, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Франция, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции

Песков: исход парламентских выборов во Франции представляет интерес для России

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГолосование на парламентских выборах во Франции
Голосование на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Голосование на парламентских выборах во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что исход парламентских выборов во Франции представляет интерес для России, Москва наблюдает за происходящим.
"Конечно. Франция – это одна из крупнейших стран Европы. И, конечно, исход избирательной кампании представляет для нас интерес. Поэтому мы наблюдаем за тем, что происходит. Мы видим, что есть динамика, связанная с потерей популярности у одних политических сил, с ростом популярности у других политических сил. Но опять же, это внутреннее дело Франции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за ходом предвыборной кампании во Франции.
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ФранцияРоссияМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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