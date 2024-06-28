https://ria.ru/20240628/frantsiya-1956072829.html

В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции

В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции - РИА Новости, 28.06.2024

В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что исход парламентских выборов во Франции представляет интерес для России, Москва... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:35

2024-06-28T12:35

2024-06-28T12:35

франция

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владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что исход парламентских выборов во Франции представляет интерес для России, Москва наблюдает за происходящим. "Конечно. Франция – это одна из крупнейших стран Европы. И, конечно, исход избирательной кампании представляет для нас интерес. Поэтому мы наблюдаем за тем, что происходит. Мы видим, что есть динамика, связанная с потерей популярности у одних политических сил, с ростом популярности у других политических сил. Но опять же, это внутреннее дело Франции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за ходом предвыборной кампании во Франции.

https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951925227.html

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Варвара Скокшина

франция, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, в мире