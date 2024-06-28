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Французская оппозиция обходит коалицию Макрона по итогам опросов - РИА Новости, 28.06.2024
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12:24 28.06.2024 (обновлено: 14:33 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/frantsiya-1956069975.html
Французская оппозиция обходит коалицию Макрона по итогам опросов
Французская оппозиция обходит коалицию Макрона по итогам опросов - РИА Новости, 28.06.2024
Французская оппозиция обходит коалицию Макрона по итогам опросов
За два дня до внеочередных парламентских выборов во Франции основные соперники президента Эммануэля Макрона, блок Марин Ле Пен и коалиция левых партий, обходят... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:24
2024-06-28T14:33
в мире
франция
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
франсуа байру
европарламент
возрождение
выборы в европарламент — 2024
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ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости. За два дня до внеочередных парламентских выборов во Франции основные соперники президента Эммануэля Макрона, блок Марин Ле Пен и коалиция левых партий, обходят блок действующего главы государства, следует из опроса OpinionWay для издания Echos и Radio Classique. &quot;Национальное объединение&quot; завершает кампанию с показателями выше своего европейского рейтинга и существенно расширила географию. Французы не изменили своего мнения и по-прежнему хотят &quot;наказать&quot; Эммануэля Макрона&quot;, — отметил вице-президент OpinionWay Бруно Жанбар.На волне масштабной поддержки, которую партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получила на выборах в Европарламент 9 июня, она продолжила укреплять позиции, обновив рекорд поддержки. За нее готовы отдать голоса 37% избирателей. После объявления о союзе с партией республиканцев ее рейтинг вырос на четыре процентных пункта. На втором месте в опросе находится коалиция левых партий "Новый народный фронт", куда вошли основанная Жан-Люком Меланшоном "Непокорная Франция" (LFI), Социалистическая партия (PS), Коммунистическая партия (PCF), "Европа экология зеленые" (EEVL) и радикальная Новая антикапиталистическая партия (NPA). Блок левых поддерживают 28% избирателей.Президентская коалиция "Вместе за республику", состоящая из партии "Возрождение" (Renaissance), центристов из "Демократического движения" (Modem) Франсуа Байру и "Горизонтов" (Horizons) бывшего премьера Эдуара Филиппа, заняла лишь третье место с 20% голосов. В части округов коалиция даже не стала выдвигать своих кандидатов. Так, будет представлено около четырех тысяч кандидатур, притом что на выборах 2022 года их было 6200. &quot;Эммануэль Макрон имел расчет: вернуть к себе избирателей центрального блока, даже разочарованных в нем, чтобы избежать &quot;двух крайностей&quot;, делая ставку на разобщенность левых. Ничего не пошло по плану. &quot;Национальное объединение&quot; сплотилось с президентом республиканцев Эриком Сьотти, а левые объединились в рефлексе выживания&quot;, — отметили в OpinionWay.Исследование также прогнозирует высокую явку: на выборы придут 65% избирателей — больше, чем на выборы в Европарламент (51,5%) и на парламентские выборы 2022 года (46,2%).Опрос проводили 26 и 27 июня, в нем приняли участие 1058 человек. Погрешность не указана. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Глава государства вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.
https://ria.ru/20240626/makron-1955563132.html
https://ria.ru/20240612/frantsiya-1952308604.html
https://ria.ru/20240610/frantsiya-1952058105.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, франсуа байру, европарламент, возрождение, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Франсуа Байру, Европарламент, Возрождение, Выборы в Европарламент — 2024
Французская оппозиция обходит коалицию Макрона по итогам опросов

Французская оппозиция обходит коалицию Макрона по итогам опросов перед выборами

© AP Photo / Daniel ColeМарин Ле Пен на предвыборном мероприятии
Марин Ле Пен на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Марин Ле Пен на предвыборном мероприятии. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости. За два дня до внеочередных парламентских выборов во Франции основные соперники президента Эммануэля Макрона, блок Марин Ле Пен и коалиция левых партий, обходят блок действующего главы государства, следует из опроса OpinionWay для издания Echos и Radio Classique.
«

"Национальное объединение" завершает кампанию с показателями выше своего европейского рейтинга и существенно расширила географию. Французы не изменили своего мнения и по-прежнему хотят "наказать" Эммануэля Макрона", — отметил вице-президент OpinionWay Бруно Жанбар.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Макрон стал токсичным для своих союзников, пишут СМИ
26 июня, 13:04
На волне масштабной поддержки, которую партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получила на выборах в Европарламент 9 июня, она продолжила укреплять позиции, обновив рекорд поддержки. За нее готовы отдать голоса 37% избирателей. После объявления о союзе с партией республиканцев ее рейтинг вырос на четыре процентных пункта.
На втором месте в опросе находится коалиция левых партий "Новый народный фронт", куда вошли основанная Жан-Люком Меланшоном "Непокорная Франция" (LFI), Социалистическая партия (PS), Коммунистическая партия (PCF), "Европа экология зеленые" (EEVL) и радикальная Новая антикапиталистическая партия (NPA). Блок левых поддерживают 28% избирателей.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Евродепутат объяснил провал партии Макрона на выборах в Европарламент
12 июня, 03:32
Президентская коалиция "Вместе за республику", состоящая из партии "Возрождение" (Renaissance), центристов из "Демократического движения" (Modem) Франсуа Байру и "Горизонтов" (Horizons) бывшего премьера Эдуара Филиппа, заняла лишь третье место с 20% голосов. В части округов коалиция даже не стала выдвигать своих кандидатов. Так, будет представлено около четырех тысяч кандидатур, притом что на выборах 2022 года их было 6200.
«

"Эммануэль Макрон имел расчет: вернуть к себе избирателей центрального блока, даже разочарованных в нем, чтобы избежать "двух крайностей", делая ставку на разобщенность левых. Ничего не пошло по плану. "Национальное объединение" сплотилось с президентом республиканцев Эриком Сьотти, а левые объединились в рефлексе выживания", — отметили в OpinionWay.

Исследование также прогнозирует высокую явку: на выборы придут 65% избирателей — больше, чем на выборы в Европарламент (51,5%) и на парламентские выборы 2022 года (46,2%).
Опрос проводили 26 и 27 июня, в нем приняли участие 1058 человек. Погрешность не указана.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Глава государства вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.
Лидер французской крайне правой партии Реконкиста Марион Марешаль беседует с представителями СМИ возле штаб-квартиры партии Национальное объединение. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Правая партия во Франции заявила о планах коалиции с "Нацобъединением"
10 июня, 20:39
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЖан-Люк МеланшонФрансуа БайруЕвропарламентВозрождениеВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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