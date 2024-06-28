Французская оппозиция обходит коалицию Макрона по итогам опросов
Французская оппозиция обходит коалицию Макрона по итогам опросов перед выборами
© AP Photo / Daniel ColeМарин Ле Пен на предвыборном мероприятии
© AP Photo / Daniel Cole
Марин Ле Пен на предвыборном мероприятии. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости. За два дня до внеочередных парламентских выборов во Франции основные соперники президента Эммануэля Макрона, блок Марин Ле Пен и коалиция левых партий, обходят блок действующего главы государства, следует из опроса OpinionWay для издания Echos и Radio Classique.
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"Национальное объединение" завершает кампанию с показателями выше своего европейского рейтинга и существенно расширила географию. Французы не изменили своего мнения и по-прежнему хотят "наказать" Эммануэля Макрона", — отметил вице-президент OpinionWay Бруно Жанбар.
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На волне масштабной поддержки, которую партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получила на выборах в Европарламент 9 июня, она продолжила укреплять позиции, обновив рекорд поддержки. За нее готовы отдать голоса 37% избирателей. После объявления о союзе с партией республиканцев ее рейтинг вырос на четыре процентных пункта.
На втором месте в опросе находится коалиция левых партий "Новый народный фронт", куда вошли основанная Жан-Люком Меланшоном "Непокорная Франция" (LFI), Социалистическая партия (PS), Коммунистическая партия (PCF), "Европа экология зеленые" (EEVL) и радикальная Новая антикапиталистическая партия (NPA). Блок левых поддерживают 28% избирателей.
Президентская коалиция "Вместе за республику", состоящая из партии "Возрождение" (Renaissance), центристов из "Демократического движения" (Modem) Франсуа Байру и "Горизонтов" (Horizons) бывшего премьера Эдуара Филиппа, заняла лишь третье место с 20% голосов. В части округов коалиция даже не стала выдвигать своих кандидатов. Так, будет представлено около четырех тысяч кандидатур, притом что на выборах 2022 года их было 6200.
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"Эммануэль Макрон имел расчет: вернуть к себе избирателей центрального блока, даже разочарованных в нем, чтобы избежать "двух крайностей", делая ставку на разобщенность левых. Ничего не пошло по плану. "Национальное объединение" сплотилось с президентом республиканцев Эриком Сьотти, а левые объединились в рефлексе выживания", — отметили в OpinionWay.
Исследование также прогнозирует высокую явку: на выборы придут 65% избирателей — больше, чем на выборы в Европарламент (51,5%) и на парламентские выборы 2022 года (46,2%).
Опрос проводили 26 и 27 июня, в нем приняли участие 1058 человек. Погрешность не указана.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Глава государства вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.