https://ria.ru/20240628/fpv-1955988837.html

Операторы FPV-дронов уничтожили солдат ВСУ в Харьковской области

Операторы FPV-дронов уничтожили солдат ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 28.06.2024

Операторы FPV-дронов уничтожили солдат ВСУ в Харьковской области

Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили и ранили суммарно до 15 украинских военнослужащих в Харьковской области, видео предоставили в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:06

2024-06-28T05:06

2024-06-28T07:45

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили и ранили суммарно до 15 украинских военнослужащих в Харьковской области, видео предоставили в Минобороны РФ. 'Накануне военнослужащие группировки применили несколько боевых беспилотников по замаскированным позициям ВСУ в Харьковской области. Благодаря высокому профессионализму операторов БпЛА группировки войск "Север", ударами FPV-дронов удалось уничтожить блиндажи на взводном опорном пункте", - говорится в сообщении. По данным ведомства, потери ВСУ на этом участке составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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Максим Горбачев

харьковская область, вооруженные силы украины, россия