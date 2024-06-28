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Операторы FPV-дронов уничтожили солдат ВСУ в Харьковской области
Операторы FPV-дронов уничтожили солдат ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 28.06.2024
Операторы FPV-дронов уничтожили солдат ВСУ в Харьковской области
Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили и ранили суммарно до 15 украинских военнослужащих в Харьковской области, видео предоставили в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:06
2024-06-28T05:06
2024-06-28T07:45
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили и ранили суммарно до 15 украинских военнослужащих в Харьковской области, видео предоставили в Минобороны РФ. 'Накануне военнослужащие группировки применили несколько боевых беспилотников по замаскированным позициям ВСУ в Харьковской области. Благодаря высокому профессионализму операторов БпЛА группировки войск "Север", ударами FPV-дронов удалось уничтожить блиндажи на взводном опорном пункте", - говорится в сообщении. По данным ведомства, потери ВСУ на этом участке составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Операторы FPV-дронов уничтожили солдат ВСУ в Харьковской области
Операторы FPV-дронов группировки "Север" уничтожили и ранили до 15 солдат ВСУ