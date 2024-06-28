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Операторы FPV-дронов уничтожили солдат ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 28.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 28.06.2024 (обновлено: 07:45 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/fpv-1955988837.html
Операторы FPV-дронов уничтожили солдат ВСУ в Харьковской области
Операторы FPV-дронов уничтожили солдат ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 28.06.2024
Операторы FPV-дронов уничтожили солдат ВСУ в Харьковской области
Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили и ранили суммарно до 15 украинских военнослужащих в Харьковской области, видео предоставили в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:06
2024-06-28T07:45
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили и ранили суммарно до 15 украинских военнослужащих в Харьковской области, видео предоставили в Минобороны РФ. 'Накануне военнослужащие группировки применили несколько боевых беспилотников по замаскированным позициям ВСУ в Харьковской области. Благодаря высокому профессионализму операторов БпЛА группировки войск "Север", ударами FPV-дронов удалось уничтожить блиндажи на взводном опорном пункте", - говорится в сообщении. По данным ведомства, потери ВСУ на этом участке составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными.
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Операторы FPV-дронов уничтожили солдат ВСУ в Харьковской области

Операторы FPV-дронов группировки "Север" уничтожили и ранили до 15 солдат ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили и ранили суммарно до 15 украинских военнослужащих в Харьковской области, видео предоставили в Минобороны РФ.
'Накануне военнослужащие группировки применили несколько боевых беспилотников по замаскированным позициям ВСУ в Харьковской области. Благодаря высокому профессионализму операторов БпЛА группировки войск "Север", ударами FPV-дронов удалось уничтожить блиндажи на взводном опорном пункте", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По данным ведомства, потери ВСУ на этом участке составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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