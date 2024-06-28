https://ria.ru/20240628/fond-1956165762.html

Белгородские депутаты перенаправят 100 миллионов рублей в резервный фонд

Белгородские депутаты перенаправят 100 миллионов рублей в резервный фонд - РИА Новости, 28.06.2024

Белгородские депутаты перенаправят 100 миллионов рублей в резервный фонд

Депутаты Белгородской областной Думы единогласно проголосовали за инициативу спикера регионального Заксобрания Юрия Клепикова и руководителей всех фракций о... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:43

2024-06-28T16:43

2024-06-28T16:43

белгородская область

белгородская область

белгородская областная дума

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы единогласно проголосовали за инициативу спикера регионального Заксобрания Юрия Клепикова и руководителей всех фракций о перенаправлении 100 миллионов рублей средств бюджета в резервный фонд правительства области, сообщает пресс-служба регионального парламента. Речь идет о приостановлении действия областного закона о наказах избирателей – до января 2025 года. Средства, запланированные в этом году на реализацию данного закона, будут направлены в резервный фонд. Депутаты предложили использовать их на установку дополнительных модульных укрытий на территории Белгородской области. "Уже не раз эти сооружения спасали белгородцев во время жестоких обстрелов со стороны ВСУ. Мы хотим, чтобы как можно больше жителей нашего региона чувствовали себя защищенными, смогли в минуту опасности сохранить жизнь и здоровье", - цитирует пресс-служба Клепикова. С момента формирования депутатского корпуса в 2020 году депутаты областной думы совместно с исполнительной властью и органами местного самоуправления активно работают над исполнением наказов, полученных от избирателей. Более половины всех наказов уже выполнено. В 2023 году непростая оперативная обстановка в приграничном Белгородском регионе сделала невозможным продолжение работы в равной мере на территории всей области. И парламентарии приняли решение приостановить действие закона о наказах. Тогда высвободившиеся средства были направлены на оказание адресной поддержки граждан и предприятий, пострадавших от обстрелов.

https://ria.ru/20240614/gladkov-1952966818.html

https://ria.ru/20240526/belgorod-1948501091.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгородская область, белгородская областная дума, вооруженные силы украины