https://ria.ru/20240628/finansirovanie-1955979445.html
Генерал Сунига мог получать финансирование из-за рубежа, заявили в Боливии
Генерал Сунига мог получать финансирование из-за рубежа, заявили в Боливии - РИА Новости, 28.06.2024
Генерал Сунига мог получать финансирование из-за рубежа, заявили в Боливии
Правительство Боливии устанавливает возможные факты финансирования из-за границы попытки переворота, которую накануне предпринял бывший командующий вооруженными РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T02:40
2024-06-28T02:40
2024-06-28T02:41
в мире
боливия
ла-пас (департамент)
луис арсе
попытка госпереворота в боливии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955781554_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_7151de005a1a2a8cb49e566c0dd8b457.jpg
МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. Правительство Боливии устанавливает возможные факты финансирования из-за границы попытки переворота, которую накануне предпринял бывший командующий вооруженными силами генерал Хуан Хосе Сунига, сообщил заместитель министра внутренних дел Боливии Джонни Агилера. "(Сунига) сказал, что у него есть международная поддержка. Сейчас мы пытаемся установить, что это за поддержка, были ли источники финансирования или нет", - сказал Агилера в комментарии изданию Urgente.bo. В среду боливийские военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги блокировали с бронетехникой площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, с требованием восстановить демократию и освободить политзаключенных, а также заявили о предстоящем назначении правительства. После того, как они выбили при помощи БТР дверь в президентский дворец, президент Луис Арсе встретился с Сунигой и приказал ему отвести солдат. В ответ на неподчинение президент привел к присяге новое военное руководство, которое приказало мятежникам покинуть площадь в столице. По словам главы МВД Карлоса Эдуардо Дель Кастильо, действия мятежников планировались с мая, это подтверждают полученные свидетельские показания и данные идущего следствия. В числе задержанных организаторов подготовки и планирования переворота помимо Суниги он назвал вице-адмирала и бывшего командующего ВМФ Хуана Арнеса Сальвадора, социолога и эксперта в стратегическом управлении Анибаля Агилара Гомеса, а также гражданина Хуана Марио Паульсена Сандина. В настоящее время задержаны 17 человек, власти разыскивают еще трех причастных к событиям в Ла-Пасе военнослужащих запаса.
https://ria.ru/20240628/boliviya-1955979118.html
боливия
ла-пас (департамент)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955781554_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_34b75c7933e10442d029e5c5f7d6f90f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
Генерал Сунига мог получать финансирование из-за рубежа, заявили в Боливии
Замглавы МВД Боливии: генерал Сунига мог получать финансирование из-за рубежа
МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. Правительство Боливии устанавливает возможные факты финансирования из-за границы попытки переворота, которую накануне предпринял бывший командующий вооруженными силами генерал Хуан Хосе Сунига, сообщил заместитель министра внутренних дел Боливии Джонни Агилера.
"(Сунига) сказал, что у него есть международная поддержка. Сейчас мы пытаемся установить, что это за поддержка, были ли источники финансирования или нет", - сказал Агилера в комментарии изданию Urgente.bo.
В среду боливийские военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги блокировали с бронетехникой площадь Мурильо в Ла-Пасе
, где расположены правительственные здания, с требованием восстановить демократию и освободить политзаключенных, а также заявили о предстоящем назначении правительства. После того, как они выбили при помощи БТР дверь в президентский дворец, президент Луис Арсе
встретился с Сунигой и приказал ему отвести солдат. В ответ на неподчинение президент привел к присяге новое военное руководство, которое приказало мятежникам покинуть площадь в столице.
По словам главы МВД Карлоса Эдуардо Дель Кастильо, действия мятежников планировались с мая, это подтверждают полученные свидетельские показания и данные идущего следствия. В числе задержанных организаторов подготовки и планирования переворота помимо Суниги он назвал вице-адмирала и бывшего командующего ВМФ Хуана Арнеса Сальвадора, социолога и эксперта в стратегическом управлении Анибаля Агилара Гомеса, а также гражданина Хуана Марио Паульсена Сандина. В настоящее время задержаны 17 человек, власти разыскивают еще трех причастных к событиям в Ла-Пасе военнослужащих запаса.