https://ria.ru/20240628/finansirovanie-1955979445.html

Генерал Сунига мог получать финансирование из-за рубежа, заявили в Боливии

Генерал Сунига мог получать финансирование из-за рубежа, заявили в Боливии - РИА Новости, 28.06.2024

Генерал Сунига мог получать финансирование из-за рубежа, заявили в Боливии

Правительство Боливии устанавливает возможные факты финансирования из-за границы попытки переворота, которую накануне предпринял бывший командующий вооруженными РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T02:40

2024-06-28T02:40

2024-06-28T02:41

в мире

боливия

ла-пас (департамент)

луис арсе

попытка госпереворота в боливии

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МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. Правительство Боливии устанавливает возможные факты финансирования из-за границы попытки переворота, которую накануне предпринял бывший командующий вооруженными силами генерал Хуан Хосе Сунига, сообщил заместитель министра внутренних дел Боливии Джонни Агилера. "(Сунига) сказал, что у него есть международная поддержка. Сейчас мы пытаемся установить, что это за поддержка, были ли источники финансирования или нет", - сказал Агилера в комментарии изданию Urgente.bo. В среду боливийские военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги блокировали с бронетехникой площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, с требованием восстановить демократию и освободить политзаключенных, а также заявили о предстоящем назначении правительства. После того, как они выбили при помощи БТР дверь в президентский дворец, президент Луис Арсе встретился с Сунигой и приказал ему отвести солдат. В ответ на неподчинение президент привел к присяге новое военное руководство, которое приказало мятежникам покинуть площадь в столице. По словам главы МВД Карлоса Эдуардо Дель Кастильо, действия мятежников планировались с мая, это подтверждают полученные свидетельские показания и данные идущего следствия. В числе задержанных организаторов подготовки и планирования переворота помимо Суниги он назвал вице-адмирала и бывшего командующего ВМФ Хуана Арнеса Сальвадора, социолога и эксперта в стратегическом управлении Анибаля Агилара Гомеса, а также гражданина Хуана Марио Паульсена Сандина. В настоящее время задержаны 17 человек, власти разыскивают еще трех причастных к событиям в Ла-Пасе военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20240628/boliviya-1955979118.html

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Максим Горбачев

в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, попытка госпереворота в боливии