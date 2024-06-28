https://ria.ru/20240628/evakuirovannye-1956242177.html

В Горловке помогут эвакуированным из Торецка с поиском близких в России

В Горловке помогут эвакуированным из Торецка с поиском близких в России - РИА Новости, 28.06.2024

В Горловке помогут эвакуированным из Торецка с поиском близких в России

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в город прибыла группа из десяти человек, эвакуированных из Торецка (ранее – Дзержинск) Донецкой народной республики,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T23:27

2024-06-28T23:27

2024-06-28T23:27

специальная военная операция на украине

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в город прибыла группа из десяти человек, эвакуированных из Торецка (ранее – Дзержинск) Донецкой народной республики, гражданам помогут с поиском родственников, проживающих в России. "Сегодня работали с первой группой жителей, эвакуированных из города Дзержинска… В составе группы 10 мирных граждан, эвакуированных из Дзержинска нашими военными… Администрация городского округа Горловка обеспечила граждан всем необходимым, предоставив место для проживания, оказав медицинскую и гуманитарную помощь. В данный момент мы занимаемся розыском родственников эвакуированных дзержинцев, которые проживают в России. При необходимости мы окажем содействие в их встрече", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Приходько опубликовал видео встречи с эвакуированными. На нем он отметил, что им предоставлены временные места для проживания. Он также заверил, что людям помогут оформить российские паспорта, пенсии и другие социальные выплаты, при необходимости – трудоустроиться.

https://ria.ru/20240619/deti-1954005334.html

горловка

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торецк

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в мире, горловка, россия, торецк, иван приходько