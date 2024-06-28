Рейтинг@Mail.ru
В Горловке помогут эвакуированным из Торецка с поиском близких в России - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/evakuirovannye-1956242177.html
В Горловке помогут эвакуированным из Торецка с поиском близких в России
В Горловке помогут эвакуированным из Торецка с поиском близких в России - РИА Новости, 28.06.2024
В Горловке помогут эвакуированным из Торецка с поиском близких в России
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в город прибыла группа из десяти человек, эвакуированных из Торецка (ранее – Дзержинск) Донецкой народной республики,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T23:27
2024-06-28T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
россия
торецк
иван приходько
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc5b1fa5d103cd5a74bbff524ac8d53f.jpg
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в город прибыла группа из десяти человек, эвакуированных из Торецка (ранее – Дзержинск) Донецкой народной республики, гражданам помогут с поиском родственников, проживающих в России. "Сегодня работали с первой группой жителей, эвакуированных из города Дзержинска… В составе группы 10 мирных граждан, эвакуированных из Дзержинска нашими военными… Администрация городского округа Горловка обеспечила граждан всем необходимым, предоставив место для проживания, оказав медицинскую и гуманитарную помощь. В данный момент мы занимаемся розыском родственников эвакуированных дзержинцев, которые проживают в России. При необходимости мы окажем содействие в их встрече", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Приходько опубликовал видео встречи с эвакуированными. На нем он отметил, что им предоставлены временные места для проживания. Он также заверил, что людям помогут оформить российские паспорта, пенсии и другие социальные выплаты, при необходимости – трудоустроиться.
https://ria.ru/20240619/deti-1954005334.html
горловка
россия
торецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631206_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a06a17deb08b27f7b717f5fe7cc065f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, россия, торецк, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Россия, Торецк, Иван Приходько
В Горловке помогут эвакуированным из Торецка с поиском близких в России

В Горловке помогут эвакуированным из Торецка с поиском родственников в России

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Въезд в город Горловка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в город прибыла группа из десяти человек, эвакуированных из Торецка (ранее – Дзержинск) Донецкой народной республики, гражданам помогут с поиском родственников, проживающих в России.
«
"Сегодня работали с первой группой жителей, эвакуированных из города Дзержинска… В составе группы 10 мирных граждан, эвакуированных из Дзержинска нашими военными… Администрация городского округа Горловка обеспечила граждан всем необходимым, предоставив место для проживания, оказав медицинскую и гуманитарную помощь. В данный момент мы занимаемся розыском родственников эвакуированных дзержинцев, которые проживают в России. При необходимости мы окажем содействие в их встрече", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Приходько опубликовал видео встречи с эвакуированными. На нем он отметил, что им предоставлены временные места для проживания. Он также заверил, что людям помогут оформить российские паспорта, пенсии и другие социальные выплаты, при необходимости – трудоустроиться.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
На подконтрольных Киеву территориях Донбасса пропали около 1600 детей
19 июня, 15:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаРоссияТорецкИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала