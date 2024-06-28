В Эстонии сменился командующий Силами обороны, пишут СМИ
ERR: глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем передал пост Андрусу Мерило
CC BY-SA 2.0 / NATO North Atlantic Treaty Organization / NATO Chiefs of Defence Meeting, 18 JAN 23Бывший начальник обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем
Бывший начальник обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем покинул пост и передал полномочия генерал-майору Андрусу Мерило, сообщает в пятницу портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
Ранее Херем принял решение досрочно покинуть свой пост. В феврале правительство Эстонии назначило командира 1-й пехотной бригады полковника Андруса Мерило новым командующим Силами обороны республики. Вскоре после этого министр обороны страны Ханно Певкур сообщил, что Мерило вступит в новую должность 1 июля.
"В штабе Сил обороны в Таллине состоялась церемония, на которой генерал Мартин Херем передал командование генерал-майору Андрусу Мерило", - говорится в сообщении портала.
Также ERR сообщает, что в Эстонии сменился главнокомандующий военно-морскими силами страны: Юри Саска передал свой пост Иво Вярку, который, как отмечает портал, был начальником отдела анализа и планирования при Генштабе эстонской армии.
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