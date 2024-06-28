https://ria.ru/20240628/estoniya-1956173375.html

В Эстонии сменился командующий Силами обороны, пишут СМИ

В Эстонии сменился командующий Силами обороны, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2024

В Эстонии сменился командующий Силами обороны, пишут СМИ

Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем покинул пост и передал полномочия генерал-майору Андрусу Мерило, сообщает в пятницу портал эстонского... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:03

2024-06-28T17:03

2024-06-28T17:18

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эстония

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем покинул пост и передал полномочия генерал-майору Андрусу Мерило, сообщает в пятницу портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. Ранее Херем принял решение досрочно покинуть свой пост. В феврале правительство Эстонии назначило командира 1-й пехотной бригады полковника Андруса Мерило новым командующим Силами обороны республики. Вскоре после этого министр обороны страны Ханно Певкур сообщил, что Мерило вступит в новую должность 1 июля. "В штабе Сил обороны в Таллине состоялась церемония, на которой генерал Мартин Херем передал командование генерал-майору Андрусу Мерило", - говорится в сообщении портала. Также ERR сообщает, что в Эстонии сменился главнокомандующий военно-морскими силами страны: Юри Саска передал свой пост Иво Вярку, который, как отмечает портал, был начальником отдела анализа и планирования при Генштабе эстонской армии.

https://ria.ru/20240322/estoniya-1934818784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония