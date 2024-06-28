В Британии задержали активистов из-за планов устроить протесты в аэропортах
В Британии задержали экоактивистов из-за планов устроить протесты в аэропортах
Полицейский кордон . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Полиция Британии задержала 27 активистов экологического движения Just Stop Oil, которые подозреваются в намерении устроить массовые протестные акции в аэропортах страны, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте лондонской полиции.
Ранее экоактивисты сообщили о планах объявить британские аэропорты "местами гражданского сопротивления" и устроить там летом многочисленные протесты.
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"Сторонники Just Stop Oil, подозреваемые в намерении нарушить работу аэропортов этим летом, были задержаны в рамках скоординированной операции. В общей сложности задержаны 27 человек", - говорится в документе.
Первых четырех активистов задержали во вторник в лондонском аэропорту "Гатвик", позднее они были отпущены под залог, сообщает столичная полиция. Также она задержала в общественном центре ещё шесть человек, среди которых, по данным органов, были главные организаторы движения.
В пятницу лондонская полиция и еще несколько других подразделений провели по всей Англии операцию, в ходе которой задержали 17 человек в своих домах, говорится в заявлении. Отмечается, что задержания прошли в Манчестере, графствах Оксфордшир, Глостершир, Девон, Сассекс, Суррей, Эссекс и Норфолк и Западный Йоркшир.
Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.