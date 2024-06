https://ria.ru/20240628/ekoaktivisty-1956184209.html

В Британии задержали активистов из-за планов устроить протесты в аэропортах

В Британии задержали активистов из-за планов устроить протесты в аэропортах - РИА Новости, 28.06.2024

В Британии задержали активистов из-за планов устроить протесты в аэропортах

Полиция Британии задержала 27 активистов экологического движения Just Stop Oil, которые подозреваются в намерении устроить массовые протестные акции в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:36

2024-06-28T17:36

2024-06-28T17:36

в мире

англия

манчестер

оксфордшир

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149580/36/1495803633_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_3d3a29619ca797d8da2eb6cf0f7c1202.jpg

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Полиция Британии задержала 27 активистов экологического движения Just Stop Oil, которые подозреваются в намерении устроить массовые протестные акции в аэропортах страны, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте лондонской полиции. Ранее экоактивисты сообщили о планах объявить британские аэропорты "местами гражданского сопротивления" и устроить там летом многочисленные протесты. "Сторонники Just Stop Oil, подозреваемые в намерении нарушить работу аэропортов этим летом, были задержаны в рамках скоординированной операции. В общей сложности задержаны 27 человек", - говорится в документе. Первых четырех активистов задержали во вторник в лондонском аэропорту "Гатвик", позднее они были отпущены под залог, сообщает столичная полиция. Также она задержала в общественном центре ещё шесть человек, среди которых, по данным органов, были главные организаторы движения. В пятницу лондонская полиция и еще несколько других подразделений провели по всей Англии операцию, в ходе которой задержали 17 человек в своих домах, говорится в заявлении. Отмечается, что задержания прошли в Манчестере, графствах Оксфордшир, Глостершир, Девон, Сассекс, Суррей, Эссекс и Норфолк и Западный Йоркшир. Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.

https://ria.ru/20240622/aktivisty-1954736762.html

https://ria.ru/20240506/ministr-1944144845.html

англия

манчестер

оксфордшир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, англия, манчестер, оксфордшир