Баллы ЕГЭ по математике 2024: шкала перевода баллов в таблицах
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПреподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом ЕГЭ по математике в Екатеринбурге
Оглавление
- Баллы ЕГЭ по математике
- База или профиль: что выбрать
- Преимущества и недостатки базового уровня
- Преимущества и недостатки профильного уровня
- Таблица баллов
- Перевод баллов в оценки
- Первичные баллы
- Вторичные (тестовые) баллы
- Минимальные баллы
- Максимальные баллы
- Распределение баллов за каждое задание
- Критерии оценки по ФИПИ
- Мнение эксперта
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Баллы ЕГЭ по математике - оценка знаний выпускника по одному из обязательных предметов. Новая шкала перевода баллов по базовому и профильному экзамену и распределение баллов за каждое задание в таблицах, отличие первичного и вторичного баллов ЕГЭ в 2024 году, - в материале РИА Новости.
Баллы ЕГЭ по математике
Для того, чтобы оценивать экзаменационные работы, есть две шкалы. Сначала ЕГЭ оценивают первичными баллами (они помогают подсчитать количество правильных ответов), затем первичные баллы переводятся в тестовые или вторичные. Именно в них вузы страны измеряют свои требования к абитуриентам для поступления. По ним же будущие студенты будут проходить конкурс.
Математика - единственный предмет ЕГЭ, который делится на уровни сложности.
База или профиль: что выбрать
ЕГЭ по математике
Есть два уровня ЕГЭ по математике: базовый и профильный. Сдать базовый экзамен для получения аттестата достаточно тем, кто не планирует поступление в вуз или поступает на специальности, где математика не является одним из вступительных испытаний. Профильный уровень более сложный и требует изучения предмета на углубленном уровне. Он дает возможность участвовать в конкурсе на поступление на специальности, где среди вступительных испытаний есть “Математика”. Для получения аттестата на ЕГЭ по профильной математике необходимо набрать не менее 27 тестовых баллов, по базовой математике - не менее трех баллов. Экзаменационная работа состоит из заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности.
Преимущества и недостатки базового уровня
По результатам этого экзамена нельзя поступить в ВУЗ, если математика заявлена в качестве вступительного испытания. ЕГЭ по “базе” подходит тем, кто планирует получить гуманитарную специальность, так как сдать его намного проще: результат экзамена показывает наличие знаний, полученных в средней школе. Оценка базового экзамена выставляется по пятибалльной шкале, в стобалльную систему она не переводится.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУченик держит паспорт перед началом единого государственного экзамена
Ученик держит паспорт перед началом единого государственного экзамена
Преимущества и недостатки профильного уровня
Если будущий абитуриент планирует изучать математику в дальнейшем, ему необходимо сдать профильный экзамен по предмету. На первый взгляд, задания могут показаться трудными, тем не менее, все задания профильного уровня ЕГЭ, основаны строго на школьной программе. Сложность может быть связана лишь с тем, что ученику требуется применить имеющиеся знания при выполнении нестандартно сформулированного задания. Профильная математика сложнее базовой и для высокого результата требуются более глубокие знания.
Таблица баллов
Шкалу соответствия первичных и тестовых баллов утверждают после досрочного этапа ЕГЭ, который в 2024 году завершился 22 апреля. Таблица перевода баллов на 2024 год опубликована на сайте Рособрнадзора.
Шкала перевода баллов ЕГЭ по математике профильного уровня:
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
17
80
1
6
18
82
2
11
19
84
3
17
20
86
4
22
21
88
5
27
22
90
6
34
23
92
7
40
24
94
8
46
25
95
9
52
26
96
10
58
27
97
11
64
28
98
12
70
29
99
13
72
30
100
14
74
31
100
15
76
32
100
16
78
Перевод баллов в оценки
На базовом уровне можно получить не более 21 первичного балла. Они переводятся в отметки по пятибалльной шкале:
Количество баллов
Оценка по пятибалльной шкале
0-6
2
7-11
3
12-16
4
17-21
5
Первичные баллы
При сдаче ЕГЭ сначала выставляют первичный балл. Это сумма баллов за правильные ответы. Каждое выполненное задание оценивается от одного до шести баллов. Максимальное количество первичных баллов за все задания контрольных измерительных материалов по разным предметам бывает от 29 (по информатике) до 80 (по иностранному языку).
Вторичные (тестовые) баллы
Контрольные измерительные материалы по каждому предмету ЕГЭ состоят из разного количества заданий, а сами задания оцениваются разным количеством баллов - какие-то выше, а какие-то ниже.
Чтобы привести первичные баллы к одной системе, их переводят в тестовые (вторичные).
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчащиеся и преподаватель в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена
Учащиеся и преподаватель в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена
Минимальные баллы
Для профильного уровня минимальный балл для поступления в вуз и получения аттестата устанавливается Рособрнадзором. В 2024 году он составляет 27 тестовых баллов. Министерства сами могут устанавливать минимальные пороги баллов для подведомственных им вузов. Большинство вузов находится в ведении Минобрнауки РФ, для них минимальный порог по профильной математике на этот год установлен на уровне 39 баллов.
Максимальные баллы
Максимальный балл экзамена - 100, однако свыше 80 тестовых баллов показывают, что выпускник имеет высокий уровень подготовки.
Распределение баллов за каждое задание
Как оценивается каждое задание ЕГЭ 2024 по математике профильного уровня можно узнать в демоверсии текущего года:
№ задания
Первичные баллы
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
2
14
3
15
2
16
2
17
3
18
4
19
4
Всего
Критерии оценки по ФИПИ
Методика оценок зависит от типа задания. Все задачи, требующие краткого ответа, проверяются с использованием программно-аппаратных средств. Выпускники, сдающие ЕГЭ по математике базового уровня, должны знать, что их работы проверяются без участия человека. Задания, требующие развернутого решения, проверяются экспертами. Каждая работа проходит две независимые проверки. Если мнения экспертов разошлись, назначается третья экспертиза.
Мнение эксперта
Чтобы получить балл за первую часть по базовой или профильной математике, в ответе необходимо указать точное значение. Так как эта часть проверяется компьютером, любое расхождение с правилами заполнения будет воспринято за ошибку. В письменной части важно давать полное решение, иначе комиссия может снять балл.