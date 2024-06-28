Ефимов: в Новой Москве построен торгово-бытовой центр "Новые Ватутинки"
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
МОСКВА, 28 июня - РИА Новости. В районе Троицк в Новой Москве построен торгово-бытовой центр "Новые Ватутинки" площадью более 13 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Район Троицк является примером реализации принципа сбалансированной застройки. С момента присоединения ТиНАО к Москве в районе построили четыре крупных жилых комплекса, вводятся социальные, культурные объекты, магазины, офисные помещения, развивается транспортная инфраструктура. Объекты возводят как за счет инвесторов, так и за счет средств адресной инвестиционной программы. Так, в этом году инвестор завершил строительство трехэтажного торгово-бытового центра "Новые Ватутинки" площадью 13,2 тысячи квадратных метров. До конца текущего года планируется ввести на территории новых округов еще около десятка объектов торговли", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как уточняется в сообщении, торгово-бытовой центр построила на Нововатутинском проспекте компания "Рост", выполнив фасады из стекла с применением цветных панелей и светодиодной подсветки. На первом этаже комплекса откроются торговая галерея, супермаркет и ресторан. Второй – займут магазины, кафе, спа-салон и оздоровительный комплекс с бассейном.