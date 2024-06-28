https://ria.ru/20240628/efimov-1955961086.html

Ефимов: три соцобъекта построят в Гольянове по программе реновации

Ефимов: три соцобъекта построят в Гольянове по программе реновации - РИА Новости, 28.06.2024

Ефимов: три соцобъекта построят в Гольянове по программе реновации

Три социальных объекта, включая два образовательных комплекса на 2,7 тысячи мест, построят в Гольянове на востоке Москвы по программе реновации, сообщил заммэра РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:07

2024-06-28T09:07

2024-06-28T09:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 28 июня - РИА Новости. Три социальных объекта, включая два образовательных комплекса на 2,7 тысячи мест, построят в Гольянове на востоке Москвы по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Программа реновации социально ориентированная. Перед городом стоит задача обеспечить новоселов не только качественным жильем, но и всей необходимой инфраструктурой. В рамках реализации программы появляются новые объекты образования, здравоохранения, культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы. Так, согласно адресной инвестиционной программе, утвержденной на 2023-2026 годы, планируется возведение в районе Гольяново трех социальных объектов, в том числе двух образовательных комплексов на 2,7 тысячи мест", – приводит пресс-служба градостроительного комплекса его слова.Как указывается в сообщении, под заселение по программе реновации в Гольянове уже переданы две новостройки на Щёлковском шоссе и площади Белы Куна, еще один дом построен на Амурской улице и также готовится к заселению.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20240627/efimov-1955728590.html

https://ria.ru/20240627/efimov-1955727902.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы