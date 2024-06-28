Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: три соцобъекта построят в Гольянове по программе реновации - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/efimov-1955961086.html
Ефимов: три соцобъекта построят в Гольянове по программе реновации
Ефимов: три соцобъекта построят в Гольянове по программе реновации - РИА Новости, 28.06.2024
Ефимов: три соцобъекта построят в Гольянове по программе реновации
Три социальных объекта, включая два образовательных комплекса на 2,7 тысячи мест, построят в Гольянове на востоке Москвы по программе реновации, сообщил заммэра РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:07
2024-06-28T09:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949610758_0:0:3452:1943_1920x0_80_0_0_90ba10b299083c2ec37ab627329439a3.jpg
МОСКВА, 28 июня - РИА Новости. Три социальных объекта, включая два образовательных комплекса на 2,7 тысячи мест, построят в Гольянове на востоке Москвы по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Программа реновации социально ориентированная. Перед городом стоит задача обеспечить новоселов не только качественным жильем, но и всей необходимой инфраструктурой. В рамках реализации программы появляются новые объекты образования, здравоохранения, культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы. Так, согласно адресной инвестиционной программе, утвержденной на 2023-2026 годы, планируется возведение в районе Гольяново трех социальных объектов, в том числе двух образовательных комплексов на 2,7 тысячи мест", – приводит пресс-служба градостроительного комплекса его слова.Как указывается в сообщении, под заселение по программе реновации в Гольянове уже переданы две новостройки на Щёлковском шоссе и площади Белы Куна, еще один дом построен на Амурской улице и также готовится к заселению.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20240627/efimov-1955728590.html
https://ria.ru/20240627/efimov-1955727902.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949610758_572:0:3303:2048_1920x0_80_0_0_904e64ce559d6330841d04f482bb6c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: три соцобъекта построят в Гольянове по программе реновации

Ефимов: три соцобъекта построят в Гольянове по программе реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июня - РИА Новости. Три социальных объекта, включая два образовательных комплекса на 2,7 тысячи мест, построят в Гольянове на востоке Москвы по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Программа реновации социально ориентированная. Перед городом стоит задача обеспечить новоселов не только качественным жильем, но и всей необходимой инфраструктурой. В рамках реализации программы появляются новые объекты образования, здравоохранения, культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы. Так, согласно адресной инвестиционной программе, утвержденной на 2023-2026 годы, планируется возведение в районе Гольяново трех социальных объектов, в том числе двух образовательных комплексов на 2,7 тысячи мест", – приводит пресс-служба градостроительного комплекса его слова.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Ефимов: в районе Внуково в ТиНАО построили детский сад на 350 мест
Вчера, 10:05
Как указывается в сообщении, под заселение по программе реновации в Гольянове уже переданы две новостройки на Щёлковском шоссе и площади Белы Куна, еще один дом построен на Амурской улице и также готовится к заселению.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Ефимов: в рамках 42 проектов КРТ в Москве будут создаваться технопарки
Вчера, 09:06
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала