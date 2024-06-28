https://ria.ru/20240628/dtp-1956233841.html
На Можайском шоссе в Москве столкнулись пять машин
На Можайском шоссе в Москве столкнулись пять машин - РИА Новости, 28.06.2024
На Можайском шоссе в Москве столкнулись пять машин
Пять машин столкнулись на Можайском шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, движение в районе ДТП затруднено на два километра, сообщается в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T22:04
2024-06-28T22:04
2024-06-28T22:04
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пять машин столкнулись на Можайском шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, движение в районе ДТП затруднено на два километра, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Можайском шоссе в районе д. 54 столкнулись пять автомобилей... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2 км. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города.
https://ria.ru/20240627/dtp-1955775448.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На Можайском шоссе в Москве столкнулись пять машин
На востоке Москвы столкнулись 5 машин, движение в районе ДТП затруднено на 2 км