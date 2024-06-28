https://ria.ru/20240628/dtp-1956233841.html

На Можайском шоссе в Москве столкнулись пять машин

На Можайском шоссе в Москве столкнулись пять машин - РИА Новости, 28.06.2024

На Можайском шоссе в Москве столкнулись пять машин

Пять машин столкнулись на Можайском шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, движение в районе ДТП затруднено на два километра, сообщается в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T22:04

2024-06-28T22:04

2024-06-28T22:04

происшествия

авто

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пять машин столкнулись на Можайском шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, движение в районе ДТП затруднено на два километра, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Можайском шоссе в районе д. 54 столкнулись пять автомобилей... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2 км. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города.

https://ria.ru/20240627/dtp-1955775448.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва