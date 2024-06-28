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На Ставрополье в ДТП погиб человек - РИА Новости, 28.06.2024
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20:34 28.06.2024 (обновлено: 20:50 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/dtp-1956224114.html
На Ставрополье в ДТП погиб человек
На Ставрополье в ДТП погиб человек - РИА Новости, 28.06.2024
На Ставрополье в ДТП погиб человек
Один человек погиб, еще девять, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения дух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщило ГУ МЧС... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T20:34
2024-06-28T20:50
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
россия
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НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Один человек погиб, еще девять, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения дух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщило ГУ МЧС РФ по региону."Сегодня, около 19 часов поступило сообщение о ДТП в Курском МО на 61-м километре автодороги "Новопавловск - Курская – Моздок". В результате столкновения двух легковых автомобилей, предварительно, пострадали 10 человек, из них 3 ребенка. Позже в медучреждении от полученных травм скончался один человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240628/dtp-1956214490.html
ставропольский край
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ставропольский край, Россия
На Ставрополье в ДТП погиб человек

МЧС: один человек погиб, 9 пострадали в ДТП с участием двух машин на Ставрополье

© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краюНа месте ДТП в Ставропольском крае. 28 июня 2024
На месте ДТП в Ставропольском крае. 28 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
На месте ДТП в Ставропольском крае. 28 июня 2024. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Один человек погиб, еще девять, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения дух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
"Сегодня, около 19 часов поступило сообщение о ДТП в Курском МО на 61-м километре автодороги "Новопавловск - Курская – Моздок". В результате столкновения двух легковых автомобилей, предварительно, пострадали 10 человек, из них 3 ребенка. Позже в медучреждении от полученных травм скончался один человек", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ставропольский крайРоссия
 
 
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