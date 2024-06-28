https://ria.ru/20240628/dtp-1956224114.html

На Ставрополье в ДТП погиб человек

На Ставрополье в ДТП погиб человек - РИА Новости, 28.06.2024

На Ставрополье в ДТП погиб человек

Один человек погиб, еще девять, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения дух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщило ГУ МЧС... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T20:34

2024-06-28T20:34

2024-06-28T20:50

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ставропольский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956225672_82:0:1170:612_1920x0_80_0_0_c22d4d1d05575a3370f3cd56e8f8322b.jpg

НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Один человек погиб, еще девять, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения дух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщило ГУ МЧС РФ по региону."Сегодня, около 19 часов поступило сообщение о ДТП в Курском МО на 61-м километре автодороги "Новопавловск - Курская – Моздок". В результате столкновения двух легковых автомобилей, предварительно, пострадали 10 человек, из них 3 ребенка. Позже в медучреждении от полученных травм скончался один человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240628/dtp-1956214490.html

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, россия