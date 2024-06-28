https://ria.ru/20240628/dtp-1956224114.html
На Ставрополье в ДТП погиб человек
На Ставрополье в ДТП погиб человек - РИА Новости, 28.06.2024
На Ставрополье в ДТП погиб человек
Один человек погиб, еще девять, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения дух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщило ГУ МЧС... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T20:34
2024-06-28T20:34
2024-06-28T20:50
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
россия
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НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Один человек погиб, еще девять, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения дух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщило ГУ МЧС РФ по региону."Сегодня, около 19 часов поступило сообщение о ДТП в Курском МО на 61-м километре автодороги "Новопавловск - Курская – Моздок". В результате столкновения двух легковых автомобилей, предварительно, пострадали 10 человек, из них 3 ребенка. Позже в медучреждении от полученных травм скончался один человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240628/dtp-1956214490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ставропольский край, Россия
На Ставрополье в ДТП погиб человек
МЧС: один человек погиб, 9 пострадали в ДТП с участием двух машин на Ставрополье