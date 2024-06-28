https://ria.ru/20240628/dtp-1956039029.html

Число погибших в ДТП с поездом в Словакии выросло до семи

Число погибших в ДТП с поездом в Словакии выросло до семи - РИА Новости, 28.06.2024

Число погибших в ДТП с поездом в Словакии выросло до семи

Семь человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом в Словакии, сообщили в Оперативном центре скорой медицинской помощи страны. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:28

2024-06-28T10:28

2024-06-28T10:28

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БРАТИСЛАВА, 28 июн - РИА Новости. Семь человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом в Словакии, сообщили в Оперативном центре скорой медицинской помощи страны. Столкновение поезда, который направлялся из Праги в Будапешт, с автобусом под городом Нове-Замки (на юго-западе Словакии) произошло в четверг. Медики сообщали ранее о шести погибших и по меньшей мере пяти раненых. "Травмы, несовместимые с жизнью, получили семь человек", - говорится в сообщении центра. По данным словацких СМИ, все погибшие были пассажирами автобуса. По данным МИД Венгрии, в аварии не пострадали венгерские граждане, в консульство также не поступало обращений о помощи, венгерское посольство в Братиславе продолжает оставаться на связи с властями Словакии.

https://ria.ru/20240606/chekhiya-1950851308.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, словакия, прага, будапешт