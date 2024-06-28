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Число погибших в ДТП с поездом в Словакии выросло до семи
Число погибших в ДТП с поездом в Словакии выросло до семи - РИА Новости, 28.06.2024
Число погибших в ДТП с поездом в Словакии выросло до семи
Семь человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом в Словакии, сообщили в Оперативном центре скорой медицинской помощи страны. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:28
2024-06-28T10:28
2024-06-28T10:28
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БРАТИСЛАВА, 28 июн - РИА Новости. Семь человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом в Словакии, сообщили в Оперативном центре скорой медицинской помощи страны. Столкновение поезда, который направлялся из Праги в Будапешт, с автобусом под городом Нове-Замки (на юго-западе Словакии) произошло в четверг. Медики сообщали ранее о шести погибших и по меньшей мере пяти раненых. "Травмы, несовместимые с жизнью, получили семь человек", - говорится в сообщении центра. По данным словацких СМИ, все погибшие были пассажирами автобуса. По данным МИД Венгрии, в аварии не пострадали венгерские граждане, в консульство также не поступало обращений о помощи, венгерское посольство в Братиславе продолжает оставаться на связи с властями Словакии.
https://ria.ru/20240606/chekhiya-1950851308.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, прага, будапешт
В мире, Словакия, Прага, Будапешт
Число погибших в ДТП с поездом в Словакии выросло до семи
Число погибших в ДТП с автобусом и поездом в Словакии выросло до семи