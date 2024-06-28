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Дроны ВСУ атаковали пять легковых автомобилей в Белгородской области - РИА Новости, 28.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:07 28.06.2024 (обновлено: 18:16 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/drony-1956194360.html
Дроны ВСУ атаковали пять легковых автомобилей в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали пять легковых автомобилей в Белгородской области - РИА Новости, 28.06.2024
Дроны ВСУ атаковали пять легковых автомобилей в Белгородской области
Украинские дроны атаковали пять легковых автомобилей в трех приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:07
2024-06-28T18:16
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
отрадное
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Украинские дроны атаковали пять легковых автомобилей в трех приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Пять легковых автомобилей атакованы дронами ВСУ. По предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атаки FPV-дрона полностью сгорел легковой автомобиль, который был припаркован возле частного дома", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Отрадное Белгородского района сгорело три легковых автомобиля после сброса боеприпаса с дрона. В районе села Стригуны Борисовского района в результате атаки еще одного FPV-дрона поврежден легковой автомобиль.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, отрадное, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Отрадное, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали пять легковых автомобилей в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали пять легковых автомобилей в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ Белгородской области
Последствия атаки ВСУ Белгородской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Украинские дроны атаковали пять легковых автомобилей в трех приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Пять легковых автомобилей атакованы дронами ВСУ. По предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атаки FPV-дрона полностью сгорел легковой автомобиль, который был припаркован возле частного дома", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Отрадное Белгородского района сгорело три легковых автомобиля после сброса боеприпаса с дрона. В районе села Стригуны Борисовского района в результате атаки еще одного FPV-дрона поврежден легковой автомобиль.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьОтрадноеБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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