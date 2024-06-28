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Дроны ВСУ атаковали пять легковых автомобилей в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали пять легковых автомобилей в Белгородской области - РИА Новости, 28.06.2024
Дроны ВСУ атаковали пять легковых автомобилей в Белгородской области
Украинские дроны атаковали пять легковых автомобилей в трех приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:07
2024-06-28T18:07
2024-06-28T18:16
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Украинские дроны атаковали пять легковых автомобилей в трех приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Пять легковых автомобилей атакованы дронами ВСУ. По предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атаки FPV-дрона полностью сгорел легковой автомобиль, который был припаркован возле частного дома", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Отрадное Белгородского района сгорело три легковых автомобиля после сброса боеприпаса с дрона. В районе села Стригуны Борисовского района в результате атаки еще одного FPV-дрона поврежден легковой автомобиль.
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Дроны ВСУ атаковали пять легковых автомобилей в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали пять легковых автомобилей в Белгородской области