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Дроны ВСУ атаковали пять легковых автомобилей в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали пять легковых автомобилей в Белгородской области - РИА Новости, 28.06.2024

Дроны ВСУ атаковали пять легковых автомобилей в Белгородской области

Украинские дроны атаковали пять легковых автомобилей в трех приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:07

2024-06-28T18:07

2024-06-28T18:16

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

отрадное

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Украинские дроны атаковали пять легковых автомобилей в трех приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Пять легковых автомобилей атакованы дронами ВСУ. По предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атаки FPV-дрона полностью сгорел легковой автомобиль, который был припаркован возле частного дома", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Отрадное Белгородского района сгорело три легковых автомобиля после сброса боеприпаса с дрона. В районе села Стригуны Борисовского района в результате атаки еще одного FPV-дрона поврежден легковой автомобиль.

https://ria.ru/20240627/zapad-1955906285.html

белгородская область

отрадное

белгородский район

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происшествия, белгородская область, отрадное, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины