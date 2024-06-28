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Ущерб Донбассу от действий Киева достиг триллионов рублей - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/donbass--1955992558.html
Ущерб Донбассу от действий Киева достиг триллионов рублей
Ущерб Донбассу от действий Киева достиг триллионов рублей - РИА Новости, 28.06.2024
Ущерб Донбассу от действий Киева достиг триллионов рублей
Ущерб Донбассу от преступлений киевского режима составляет уже триллионы рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T06:02
2024-06-28T06:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
донбасс
вооруженные силы украины
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Ущерб Донбассу от преступлений киевского режима составляет уже триллионы рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. "Ведется учет с самого начала по всем городам, не только по Авдеевке. Ведется учет и по Мариуполю, и по Донецку, и по Волновахе, и по Горловке – по всем крупным нашим населенным пунктам ведется такой учет и, к сожалению, это уже триллионы рублей. Мы сегодня видим, что это огромная цифра", - сказал Солнцев. Он подчеркнул, что сумма нанесенного ущерба каждый день увеличивается. По его словам, определить точную цифру не представляется возможным из-за сложности доступа ко всем территориям и объектам республики. В качестве примера глава правительства привел ситуацию в недавно освобожденной Авдеевке. На территории города еще остаются небезопасные для гражданских работ зоны, в том числе коксохимический завод. "Нам предстоит огромная работа на ближайшее десятилетие по восстановлению, наверное, всего Донбасса", - сказал Солнцев. Ранее в рамках Петербургского экономического форума зампредседателя СК РФ Александр Федоров сообщил, что ущерб, который причинил киевский режим в 2022 и 2023 годах объектам недвижимости и инфраструктуры в ДНР, ЛНР и трех приграничных регионах, превышает 734 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240626/nebenzya-1955677370.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, авдеевка, донбасс, вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Россия, Луганская Народная Республика
Ущерб Донбассу от действий Киева достиг триллионов рублей

Солнцев: ущерб Донбассу от преступлений Киева составляет триллионы рублей

© фото очевидцаПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
© фото очевидца
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Ущерб Донбассу от преступлений киевского режима составляет уже триллионы рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.
"Ведется учет с самого начала по всем городам, не только по Авдеевке. Ведется учет и по Мариуполю, и по Донецку, и по Волновахе, и по Горловке – по всем крупным нашим населенным пунктам ведется такой учет и, к сожалению, это уже триллионы рублей. Мы сегодня видим, что это огромная цифра", - сказал Солнцев.
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Он подчеркнул, что сумма нанесенного ущерба каждый день увеличивается. По его словам, определить точную цифру не представляется возможным из-за сложности доступа ко всем территориям и объектам республики.
В качестве примера глава правительства привел ситуацию в недавно освобожденной Авдеевке. На территории города еще остаются небезопасные для гражданских работ зоны, в том числе коксохимический завод.
"Нам предстоит огромная работа на ближайшее десятилетие по восстановлению, наверное, всего Донбасса", - сказал Солнцев.
Ранее в рамках Петербургского экономического форума зампредседателя СК РФ Александр Федоров сообщил, что ущерб, который причинил киевский режим в 2022 и 2023 годах объектам недвижимости и инфраструктуры в ДНР, ЛНР и трех приграничных регионах, превышает 734 миллиарда рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаДонбассВооруженные силы УкраиныРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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