https://ria.ru/20240628/donbass--1955992558.html

Ущерб Донбассу от действий Киева достиг триллионов рублей

Ущерб Донбассу от действий Киева достиг триллионов рублей - РИА Новости, 28.06.2024

Ущерб Донбассу от действий Киева достиг триллионов рублей

Ущерб Донбассу от преступлений киевского режима составляет уже триллионы рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T06:02

2024-06-28T06:02

2024-06-28T06:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

авдеевка

донбасс

вооруженные силы украины

россия

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Ущерб Донбассу от преступлений киевского режима составляет уже триллионы рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. "Ведется учет с самого начала по всем городам, не только по Авдеевке. Ведется учет и по Мариуполю, и по Донецку, и по Волновахе, и по Горловке – по всем крупным нашим населенным пунктам ведется такой учет и, к сожалению, это уже триллионы рублей. Мы сегодня видим, что это огромная цифра", - сказал Солнцев. Он подчеркнул, что сумма нанесенного ущерба каждый день увеличивается. По его словам, определить точную цифру не представляется возможным из-за сложности доступа ко всем территориям и объектам республики. В качестве примера глава правительства привел ситуацию в недавно освобожденной Авдеевке. На территории города еще остаются небезопасные для гражданских работ зоны, в том числе коксохимический завод. "Нам предстоит огромная работа на ближайшее десятилетие по восстановлению, наверное, всего Донбасса", - сказал Солнцев. Ранее в рамках Петербургского экономического форума зампредседателя СК РФ Александр Федоров сообщил, что ущерб, который причинил киевский режим в 2022 и 2023 годах объектам недвижимости и инфраструктуры в ДНР, ЛНР и трех приграничных регионах, превышает 734 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240626/nebenzya-1955677370.html

https://ria.ru/20240627/oon-1955840526.html

донецкая народная республика

авдеевка

донбасс

россия

луганская народная республика

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донецкая народная республика, авдеевка, донбасс, вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика